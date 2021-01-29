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مصدر مُقرب من خالد يوسف لـ"مصراوي": سيعود إلى القاهرة خلال يومين

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مصدر مُقرب من خالد يوسف لـ"مصراوي": سيعود إلى القاهرة خلال يومين مصدر مُقرب من خالد يوسف لـ"مصراوي": سيعود إلى القاهرة خلال يومين

مصراوي Masrawy

12:51 ص الجمعة 29 يناير 2021

القاهرة- مصراوي:

كشف مصدر مُقرب من المخرج السينمائي الكبير خالد يوسف أنه يستعد للعودة إلى ، خلال الساعات القادمة، بعد غياب دام أكثر من عامين.

وأوضح المصدر في تصريح خاص لمصراوي؛ اليوم الجمعة، أنه من المنتظر أن يعود يوسف للقاهرة خلال يومين، مؤكداً أن المخرج الكبير كان يعيش خارج البلاد مع زوجته الفنانة التشكيلية العالمية شاليمار شربتلي وابنتهما.

وأشار المصدر؛ أن "يوسف" غير مطلوب على ذمة أي قضايا قضائية، ومن حقه العودة إلى وطنه في أي وقت.

وأضاف المصدر إن خالد يوسف لم ينقطع يوماً عن قضايا وطنه، وأنه قضى الأشهر الأخيرة في التجهيز لأكثر من مشروع سينمائي، ليستأنف نشاطه الفكري والفني عقب عودته إلى مصر.

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