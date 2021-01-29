أخبار عاجلة

كيف نقنع الناس بالالتزام والاستمرار في مواجهة كورونا؟.. استشارية وعالمة تجيب -
"تسمية الحالات المناخية" تُطلق اسم "عطاء" على الحالة المطرية المقبلة -
"الداخلية": تعليق السماح بدخول السعودية لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم مؤقتًا -
بحضور المحافظ.. إعدام 2700 شيشة على كورنيش الإسكندرية (صور) -
خطوط محمول مجانية لمستفيدي "تكافل وكرامة" بكفرالشيخ -
نقيب المحامين يشكل لجنة لحصر المخلفات بمبنى النقابة -
فلسطين وألمانيا تبحثان المسار السياسي والانتخابات الفلسطينية -
رئيس وزراء السودان يؤكد الحرص على تعزيز الشراكة مع برنامج الغذاء العالمي -
"نتنياهو" ترأس اجتماعًا لبحث ميزانية توجيه ضربة عسكرية محتملة لإيران -
﻿الهلال يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة أبها "دورياً" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

حريق في سراي طرابلس وإلقاء المزيد من القنابل داخلها وارتفاع عدد الجرحى

Print
حريق في سراي طرابلس وإلقاء المزيد من القنابل داخلها وارتفاع عدد الجرحى حريق في سراي طرابلس وإلقاء المزيد من القنابل داخلها وارتفاع عدد الجرحى

مصراوي Masrawy

12:38 ص الجمعة 29 يناير 2021

بيروت - (د ب أ):

اندلع حريق مساء اليوم الخميس في المحكمة السنية الشرعية داخل السراي في مدينة طرابلس شمال لبنان جراء إلقاء عبوة مولوتوف من قبل المحتجين، الذين ألقوا 3 قنابل يدوية إضافية داخل السراي وارتفع عدد الجرحى إلى 102.

وتوجهت فرق الإطفاء إلى المكان لإخماد الحريق.

وأشارت قوى الأمن الداخلي إلى سقوط " ثلاث قنابل يدوية حربية إضافية داخل سراي طرابلس دون وقوع إصابات بين العناصر".

وتساءلت قوى الأمن الداخلي "أمام هذه الاعتداءات المتكررة بالقنابل اليدوية والمولوتوف وغيرها نسأل الرأي العام والمراقبين عن بُعد وعن قُرب ما هو المطلوب أو المقصود؟".

في المقابل ألقت القوى الأمنية القنابل المسيلة للدموع بكثافة ما أدى إلى ابتعاد المحتجين عن محيط السراي. وانتشرت آليات الجيش اللبناني في ساحة عبد الحميد كرامي في المدينة.

وأعلن الصليب الأحمر اللبناني عن نقل" 5 جرحى حتى الساعة إلى مستشفيات المنطقة و97 مصاب تم إسعافهم في المكان".

من جهة أخرى انطلقت مسيرة راجلة في مدينة صيدا جنوب لبنان مساء اليوم الخميس جابت شوارع المدينة، وردد المشاركون في المسيرة هتافات تدعو إلى التضامن مع طرابلس.

واستمرت المواجهات في ساحة عبد الحميد كرامي في طرابلس وعند المدخل الرئيسي المؤدي إلى داخل سرايا طرابلس، بين المحتجين والقوى الامنية.

وكانت مواجهات اندلعت ليل أمس الأربعاء بين المحتجين والقوى الأمنية في مدينة طرابلس أسفرت عن مقتل مواطن من بين المحتجين وسقوط 226 جريحاً من المدنيين والعسكريين.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مؤشرات إيجابية.. نيفين جامع: 2020 عام استثنائي للصناعة المصرية

مؤشرات إيجابية.. نيفين جامع: 2020 عام استثنائي للصناعة المصرية

وزير الأوقاف السوداني يكرم أئمة مصريين

وزير الأوقاف السوداني يكرم أئمة مصريين

غدُا.. مصر للطيران تسيّر 45 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب

غدُا.. مصر للطيران تسيّر 45 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب

وزيرة التجارة لـ"النواب": إصدار 2000 مواصفة قياسية مصرية

وزيرة التجارة لـ"النواب": إصدار 2000 مواصفة قياسية مصرية

شبكة عيون الإخبارية