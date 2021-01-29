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فرنسا تتخذ إجراءات إضافية حيال تفشي وانتشار سلالات جديدة متحورة منه

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فرنسا تتخذ إجراءات إضافية حيال تفشي فيروس كورونا وانتشار سلالات جديدة متحورة منه فرنسا تتخذ إجراءات إضافية حيال تفشي وانتشار سلالات جديدة متحورة منه

مصراوي Masrawy

12:33 ص الجمعة 29 يناير 2021

باريس - (د ب ا):

قال جابريل اتال المتحدث باسم الفرنسية مساء اليوم الخميس، بعد اجتماع بين رئيس الوزراء جان كاستيكس وممثلين سياسيين إنه تم الاتفاق على ضرورة اتخاذ إجراءات إضافية حيال تفشي المستجد (كوفيد-19) وانتشار سلالات جديدة متحورة منه.

ومن المتوقع أن يصدر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إعلاناً حول الوضع واتخاذ المزيد من التدابير.

ويحاول الرئيس إيمانويل ماكرون اعطاء فرصة لحظر تجول على المستوى الوطني ، يبدأ من الساعة 6 مساءً حتى الساعة 6 صباحًا ، لكي يحد من انتشار الفيروس، لكنه يتعرض لضغوط متزايدة لفرض إغلاق آخر ، وهو الإغلاق الثالث منذ بدء الأزمة قبل حوالي عام.

وقال وزير الصحة أوليفييه فيران، خلال حديثه الاسبوعي لعرض آخر المستجدات بشأن كورونا، اليوم الخميس، إن الهيئات الصحية تكتشف اكثر من 2000 حالة يوميا لأشكال جديدة من الفيروس بزيادة عن عدة مئات في بداية شهر يناير.

وأضاف فيران: "التوتر في المستشفيات حقيقي" ،متابعا "حظر التجول لا يسمح لنا بشكل كافٍ بوقف تطور النوع المتحور، وإذا اتبعنا منحنى تطور هذه الانواع المتحورة، يمكننا إدخال السيناريو الإنجليزي أو البرتغالي أو الإسباني، وقد رأيت الأضرار التي يمكن أن يتسبب فيها ذلك . "

وبصرف النظر عن الإغلاق الكامل ، يمكن للسلطات فرض تدابير بما في ذلك تمديد العطلات المدرسية القادمة ، أو الحد من السفر الداخلي أو تنفيذ إغلاق في عطلات نهاية الأسبوع، حسبما قال مسؤول فرنسي ،لم يتم الكشف عن هويته.

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