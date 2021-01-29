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لبنان.. 9 جرحى من الشرطة جراء المواجهات في محيط سراي طرابلس

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لبنان.. 9 جرحى من الشرطة جراء المواجهات في محيط سراي طرابلس لبنان.. 9 جرحى من الشرطة جراء المواجهات في محيط سراي طرابلس

جي بي سي نيوز :- أفاد مصدر في لبنان أن 9 عناصر من الشرطة اللبنانية أصيبوا بجروح جراء المواجهات المندلعة في محيط سراي مدينة طرابلس كما وصلت تعزيزات عسكرية لمساندة الشرطة في تفريق المحتجين.

وقد اندلعت مواجهات بين المحتجين والقوى الأمنية في محيط سراي مدينة طرابلس التي تقع في شمال لبنان وعلى الإثر استخدمت الشرطة قنابل الغاز لتفريق المتظاهرين، كما استقدمت تعزيزات من الجيش اللبناني في محاولة لتفريق المتظاهرين.

وكانت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان حذرت في تغريدة عبر "تويتر" من أنها ستتعامل مع "المهاجمين بكل شدة وحزم مستخدمين جميع الوسائل المتاحة وفقا للقانون".

يذكر أنه ولليوم الثالث على التوالي، يخرق مئات المتظاهرين إجراءات الإقفال التام التي تهدف إلى الحد من إنتشار ، وقطعوا الطريق في مدينة طرابلس احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية.

المصدر: RT

جي بي سي نيوز

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