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"إسرائيل" تقرر إغلاق المعابر مع الأردن

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"إسرائيل" تقرر إغلاق المعابر مع الأردن "إسرائيل" تقرر إغلاق المعابر مع الأردن

جى بي سي نيوز :- أعلن أرييه درعي وزير الداخلية الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إغلاق المعابر الحدودية البرية مع الأردن ومصر.

وبحسب "القناة السابعة" العبرية، فإن الإغلاق سيبدأ الساعة السادسة من صباح يوم الأحد المقبل، مشيرًا إلى أن معبر الكرامة (جسر الملك حسين) سيبقى مفتوحًا أمام سكان الضفة الغربية، وما دون ذلك سيبقى مغلقًا حتى أمام الأجانب.

ويأتي القرار لمحاولة السيطرة على تفشي وباء كورونا في إسرائيل، خاصةً مع ظهور طفرات جديدة.

من جهته، قال بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، خلال زيارته مجمع التطعيمات في "سديروت"، إنه سيقدم غدًا للحكومة اقتراحًا مدعومًا من وزارة الصحة لتمديد الإغلاق.

وبيّن أن هذا المقترح سيشمل الإغلاق حتى إشعار آخر حسب وضع تطورات الإصابات.

وأشار إلى أنه سيتم إغلاق جميع الحدود، بما في ذلك منع دخول فلسطينيي 48 إلى الضفة الغربية، أو توجههم إلى الأردن.

جي بي سي نيوز

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