أخبار عاجلة

كيف نقنع الناس بالالتزام والاستمرار في مواجهة كورونا؟.. استشارية وعالمة تجيب -
"تسمية الحالات المناخية" تُطلق اسم "عطاء" على الحالة المطرية المقبلة -
"الداخلية": تعليق السماح بدخول السعودية لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم مؤقتًا -
بحضور المحافظ.. إعدام 2700 شيشة على كورنيش الإسكندرية (صور) -
خطوط محمول مجانية لمستفيدي "تكافل وكرامة" بكفرالشيخ -
نقيب المحامين يشكل لجنة لحصر المخلفات بمبنى النقابة -
فلسطين وألمانيا تبحثان المسار السياسي والانتخابات الفلسطينية -
رئيس وزراء السودان يؤكد الحرص على تعزيز الشراكة مع برنامج الغذاء العالمي -
"نتنياهو" ترأس اجتماعًا لبحث ميزانية توجيه ضربة عسكرية محتملة لإيران -
﻿الهلال يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة أبها "دورياً" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

انخفاض جديد.. الصحة تعلن بيان كورونا اليوم الخميس

Print
انخفاض جديد.. الصحة تعلن بيان كورونا اليوم الخميس انخفاض جديد.. الصحة تعلن بيان كورونا اليوم الخميس

مصراوي Masrawy

12:04 ص الجمعة 29 يناير 2021

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، عن خروج 477 متعافيًا من من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 128440 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 521 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 54 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 164282 حالة من ضمنهم 128440 حالة تم شفاؤها، و 9169 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

نسخة اندرويد

نسخة ايفون

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مؤشرات إيجابية.. نيفين جامع: 2020 عام استثنائي للصناعة المصرية

مؤشرات إيجابية.. نيفين جامع: 2020 عام استثنائي للصناعة المصرية

وزير الأوقاف السوداني يكرم أئمة مصريين

وزير الأوقاف السوداني يكرم أئمة مصريين

غدُا.. مصر للطيران تسيّر 45 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب

غدُا.. مصر للطيران تسيّر 45 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب

وزيرة التجارة لـ"النواب": إصدار 2000 مواصفة قياسية مصرية

وزيرة التجارة لـ"النواب": إصدار 2000 مواصفة قياسية مصرية

شبكة عيون الإخبارية