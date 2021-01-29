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مصرع سائق خلال مشاجرة بسبب أولوية المرور في شبرا الخيمة

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مصرع سائق خلال مشاجرة بسبب أولوية المرور في شبرا الخيمة مصرع سائق خلال مشاجرة بسبب أولوية المرور في شبرا الخيمة

مصراوي Masrawy

11:40 م الخميس 28 يناير 2021

القليوبية - أسامة علاء الدين:

لقي سائق توك توك، مصرعه على أيدي سائق أخر، بسب أولوية السير بالشارع بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، إذ ضرب المتهم المجني عليه بـ"مفك" فأرادة قتيلًا، وجرى نقل جثة المتوفي للمستشفى.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، إخطارا من العميد أحمد الدقميري، مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، بوفاة المدعو "أحمد.م" 22 عامًا، إثر مشاجرة بشارع 135 دائرة القسم.

جرى إخطار اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، وتبين من تحريات المقدم حازم الخيال رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، أن وراء ارتكاب تلك الواقعة المدعو "ع.م"، 18 عامًا، سائق توك توك.

جرى ضبط المتهم، واعترف بارتكاب الواقعة إثر مشاجرة بينهما على أولوية السير بالشارع، فضربه بمفك في منطقة البطن فسقط ميتا، ت

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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