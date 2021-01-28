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مصراوي Masrawy

سوهاج – عمار عبدالواحد:

كشف ماهر عبدالخالق، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، مساء اليوم الخميس، حقيقة الفيديو المتداول على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن إلقاء عامل لطفل من أعلى مدرسة العمري الابتدائية التابعة لإدارة أخميم التعليمية.

وأوضح "عبدالخالق" في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" أن الواقعة بُلِغ بها من مدير إدارة أخميم التعليمية منذ يومين، مضيفًا أن عامل المدرسة لم يلقِ الطفل من أعلى سطح المدرسة كما هو متداول على الفيس بوك.

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم أنه بناءً على تحقيقات الشئون القانونية والمتابعة بإدارة أخميم التعليمية في الواقعة فإن عامل النوبتجية بالمدرسة كان يجلس في غرفته حوالي الساعة الرابعة عصرًا وسمع أصواتًا فوق السطح فخرج يستطلع ويتبين الأمر فوجد طفلين أعلى سطح المدرسة، فأمرهم بالنزول من أعلى السطح، وعند محاولة الطفلين النزول سقط أحدهم على الأرض من أعلى السطح، ونزل الأخر دون تعرضه لمكروه أو إصابته.

وأكد "عبدالخالق" أن أهل الطفل حرروا محضرًا في مركز شرطة أخميم بالواقعة، وأن عامل المدرسة جرى حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، مشيرًا إلى أن الطفل الذي تعرض للواقعة من جيران المدرسة.

جدير بالذكر أن مدرسة العمري مؤجرة ومكونة من طابقين "أرضي وأول علوي".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بسوهاج فيديو يظهر فيه سقوط طفل من أعلى مدرسة العمري الابتدائية بأخميم، وإصابته بكسر في الذراع الأيمن وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، واتهام عامل المدرسة بإلقاء الطفل بسبب صعوده للمدرسة لإحضار كرة كان يلعب بها وسقطت في المدرسة.