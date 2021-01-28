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العين يقيل مدربه الألماني مايكل سكيبه

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العين يقيل مدربه الألماني مايكل سكيبه العين يقيل مدربه الألماني مايكل سكيبه

العين يقيل مدربه الألماني مايكل سكيبه

قرر مجلس إدارة العين السعودي، مساء اليوم الخميس، إقالة المدرب الألماني مايكل سكيبه، من تدريب الفريق، وتقديم الشكر له على ما قدمه في المرحلة الماضية.

وأوضح مجلس الإدارة برئاسة مازن بن رداد، أن قرار إقالة المدرب الألماني مايكل سكيبه، بسبب النتائج السلبية التي حققها الفريق أخيرًا.

ولم يتذوق العين طعم الفوز في آخر 5 مباريات من الدوري السعودي حيث خسرها جميعها وكانت آخرها الهزيمة من الباطن بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ15.

ويحتل العين المركز الأخير بالدوري السعودي للمحترفين برصيد 10 نقاط من 15 مباراة، وذلك في مشاركته الأولى بدوري المحترفين السعودي.العين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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