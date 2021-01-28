أخبار عاجلة

كيف نقنع الناس بالالتزام والاستمرار في مواجهة كورونا؟.. استشارية وعالمة تجيب -
"تسمية الحالات المناخية" تُطلق اسم "عطاء" على الحالة المطرية المقبلة -
"الداخلية": تعليق السماح بدخول السعودية لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم مؤقتًا -
بحضور المحافظ.. إعدام 2700 شيشة على كورنيش الإسكندرية (صور) -
خطوط محمول مجانية لمستفيدي "تكافل وكرامة" بكفرالشيخ -
نقيب المحامين يشكل لجنة لحصر المخلفات بمبنى النقابة -
فلسطين وألمانيا تبحثان المسار السياسي والانتخابات الفلسطينية -
رئيس وزراء السودان يؤكد الحرص على تعزيز الشراكة مع برنامج الغذاء العالمي -
"نتنياهو" ترأس اجتماعًا لبحث ميزانية توجيه ضربة عسكرية محتملة لإيران -
﻿الهلال يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة أبها "دورياً" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

قطر تحذر من تفشي سلالة جديدة من كورونا في منطقة الخليج

Print
قطر تحذر من تفشي سلالة جديدة من كورونا في منطقة الخليج قطر تحذر من تفشي سلالة جديدة من كورونا في منطقة الخليج

مصراوي Masrawy

10:43 م الخميس 28 يناير 2021

الدوحة - (د ب أ):

قال الدكتور عبداللطيف الخال رئيس المجموعة الاستراتيجية الوطنية في قطر للتصدي لفيروس كوفيد - 19 ورئيس قسم الأمراض المعدية بمؤسسة حمد الطبية في قطر إنه لا يستبعد العودة لإعادة فرض القيود المشددة من جديد في قطر لمواجهة ما أسماه ظهور بوادر لسلالة جديدة من كوفيد – 19 في البلاد.

وأضاف الخال خلال حديثه في مؤتمر صحفي عقد اليوم إن عدم التزام بعض أفراد المجتمع في قطر بتطبيق إجراءات السلامة يقف وراء الزيادة الملحوظة في الإصابات التي سجلت في الأسابيع الأخيرة.

وقال المسؤول القطري إن دول الخليج العربية تشهد تصاعدا ملحوظا في الإصابات اليومية وحالات دخول المستشفيات مما يهدد بحدوث موجات جديدة من الوباء.

وقال عبداللطيف الخال في تصريحاته إن قطر وحتى وقت قريب استطاعت الحد من انتشار الفيروس بشكل كبير "لكن وفي فترة الأسابيع القليلة الماضية فقد بدأنا نشهد ارتفاعا ملحوظا في عدد الإصابات، وزيادة في عدد الحالات التي تستدعي الدخول الى العناية المركزة".

ودعا الخال سكان قطر إلى تجنب السفر "إلا للضرورة القصوى" في الوقت الحالي.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مؤشرات إيجابية.. نيفين جامع: 2020 عام استثنائي للصناعة المصرية

مؤشرات إيجابية.. نيفين جامع: 2020 عام استثنائي للصناعة المصرية

وزير الأوقاف السوداني يكرم أئمة مصريين

وزير الأوقاف السوداني يكرم أئمة مصريين

غدُا.. مصر للطيران تسيّر 45 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب

غدُا.. مصر للطيران تسيّر 45 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب

وزيرة التجارة لـ"النواب": إصدار 2000 مواصفة قياسية مصرية

وزيرة التجارة لـ"النواب": إصدار 2000 مواصفة قياسية مصرية

شبكة عيون الإخبارية