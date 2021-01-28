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مصراوي Masrawy

كتب- يوسف عفيفي:

قالت الدكتورة وجيدة أنور عضو اللجنة العليا للفيروسات، إن فاعلية اللقاح الصيني جيدة، وتتصارع الشركات لإنتاجه حتى يكفي لعدد كبير، مضيفة: "لا بد من وجود تنوع في اللقاحات، ولا داعي للتردد في أخذ اللقاح".

وأضافت وجيدة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت عبر برنامجها اليوم المذاع على قناة "dmc" أنه لا بد من اتخاذ الإجراءات الاحترازية حتى بعد الحصول على المصل.

وقالت عضو اللجنة العليا للفيروسات: "تظهر أعراض بسيطة جراء الحصول على اللقاح مثل أعراض "مصل الإنفلونزا العادية، وهناك نسبة من الأطباء رفضوا التلقيح بسبب أن لديهم أجسامًا مضادة".

وأضافت عضو اللجنة العليا للفيروسات، أن الأشخاص الذين يعانون من أي نوع حساسية ضد تطعيم أو دواء معين، سيتم إعفاؤهم بالطبع من تلقي اللقاح.