ضبط مختل عقليُا حاول حرق سيارات في شوارع طنطا

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الغربية-مروة شاهين:

تمكنت الأجهزة بمديرية أمن الغربية، من ضبط مختل عقليا قام بمحاولة إشعال النيران وتحطيم عدد من السيارات في مدينة طنطا.

كان اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، تلقي بلاغاً من شرطة النجدة يفيد إتصال عدد من المواطنين باستغاثتهم من قيام مختل عقلياً بمحاولة تحطيم وإشعال النيران في عدد من السيارات بمنطقتي العجيزي والصاغة بدائرة قسم أول طنطا، ما أسفر عن إصابة سيدة بجرح في الرأس وأثناء تكراره لهذا الموضوع بدائرة قسم ثان طنطا تمكن أهالي المنطقة من السيطرة عليه.

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتم اقتياده لقسم الشرطة، إذ تبين أنه يدعي "سمير .م .ا"، في العقد الرابع من العمر، وحرر المحضر اللازم حيال تلك الواقعة لعرضه علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.