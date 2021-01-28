أخبار عاجلة

كيف نقنع الناس بالالتزام والاستمرار في مواجهة كورونا؟.. استشارية وعالمة تجيب -
"تسمية الحالات المناخية" تُطلق اسم "عطاء" على الحالة المطرية المقبلة -
"الداخلية": تعليق السماح بدخول السعودية لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم مؤقتًا -
بحضور المحافظ.. إعدام 2700 شيشة على كورنيش الإسكندرية (صور) -
خطوط محمول مجانية لمستفيدي "تكافل وكرامة" بكفرالشيخ -
نقيب المحامين يشكل لجنة لحصر المخلفات بمبنى النقابة -
فلسطين وألمانيا تبحثان المسار السياسي والانتخابات الفلسطينية -
رئيس وزراء السودان يؤكد الحرص على تعزيز الشراكة مع برنامج الغذاء العالمي -
"نتنياهو" ترأس اجتماعًا لبحث ميزانية توجيه ضربة عسكرية محتملة لإيران -
﻿الهلال يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة أبها "دورياً" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

احتجاج روسي على تصريحات ألمانية في قضية نافالني

Print
احتجاج روسي على تصريحات ألمانية في قضية نافالني احتجاج روسي على تصريحات ألمانية في قضية نافالني

مصراوي Masrawy

07:39 م الخميس 28 يناير 2021

موسكو - (أ ش أ):

أعربت عن احتجاجها الشديد على تصريحات بعض المسؤولين في ألمانيا، على رأسهم وزير الخارجية هايكو ماس، حول قضية المعارض الروسي أليكسي نافالني.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن التصريحات التي يقدم على الإدلاء بها الجانب الألماني وخاصة وزير الخارجية الألماني تثير دهشة موسكة في معظمها، مبينة أن الخارجية الروسية ستبلغ نظيرتها الألمانية قريبا بأن مثل هذه التصريحات غير مقبولة، حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) مساء اليوم الخميس.

ودعت "الشركاء الغربيين" إلى التركيز على حل المشاكل المتراكمة في دولهم، مشددة على أن تصريحات المسؤولين الغربيين بشأن قضية نافالني والمظاهرات غير المرخص بها التي نظمت السبت الماضي في روسيا دعما له "تم إخراجها" حسب نموذج موحد.

واستغربت متحدث الخارجية الروسية، من سماع مثل هذه التصريحات من "دول لا تتردد الشرطة فيها في استخدام وسائل خاصة ضد المواطنين المسالمين".

وشددت على ضرورة ألا تخرج أنشطة الدبلوماسيين الأجانب المعتمدين في روسيا عن المجال الذي يبرر تواجدهم.

وكان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قد أدان - في وقت سابق - اعتقال نافالني وتوقيف بعض المشاركين في المظاهرات غير المرخص بها في روسيا، داعيا موسكو إلى الإفراج عنهم فورا.

وصدر بيان مماثل عن مجموعة الدول السبع ومفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مؤشرات إيجابية.. نيفين جامع: 2020 عام استثنائي للصناعة المصرية

مؤشرات إيجابية.. نيفين جامع: 2020 عام استثنائي للصناعة المصرية

وزير الأوقاف السوداني يكرم أئمة مصريين

وزير الأوقاف السوداني يكرم أئمة مصريين

غدُا.. مصر للطيران تسيّر 45 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب

غدُا.. مصر للطيران تسيّر 45 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب

وزيرة التجارة لـ"النواب": إصدار 2000 مواصفة قياسية مصرية

وزيرة التجارة لـ"النواب": إصدار 2000 مواصفة قياسية مصرية

شبكة عيون الإخبارية