أخبار عاجلة

"نتنياهو" ترأس اجتماعًا لبحث ميزانية توجيه ضربة عسكرية محتملة لإيران -
﻿الهلال يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة أبها "دورياً" -
غلق 3 اتجاهات للدائري مع الأوتوستراد شهرين.. والمرور تنفذ تحويلات مرورية -
اختبارات لمزيج لقاح "سبوتنيك V" و"أسترازينيكا" الأسبوع المقبل -
وكيل البرلمان لوزيرة الصناعة: نحتاج للاستثمار في المشروعات كثيفة العمالة -
الشيخ مجدي بدران وكيلا لأوقاف الشرقية -
الإفتاء توضح حدود ومواصفات زي المرأة -
وزيرة الصناعة تستعرض محاور قانون تنمية المشروعات -
نيفين جامع: حريصون على تعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة -
نيفين جامع: خطة شاملة لتحقيق التكامل الصناعي والتجاري مع الدول الأفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

وزير الثقافة يطلق مشروعًا علميًا لتوثيق ودراسة المنشآت الحجرية بالمملكة

Print
يتوقع أن يوثق ما يقارب 500 ألف موقع قابل للدراسة والتحليل

وزير الثقافة يطلق مشروعًا علميًا لتوثيق ودراسة المنشآت الحجرية بالمملكة

أطلق الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة التراث، مشروعًا علميًا لتوثيق ودراسة المنشآت الحجرية في المملكة بالتعاون مع المؤسسات والمراكز الوطنية والدولية ذات العلاقة، ضمن خطة برنامج المسح والتنقيب التابع لهيئة التراث.

وتتطلع هيئة التراث إلى أن يكون المشروع أحد أهم المشاريع البحثية النموذجية في علم الآثار خلال الأعوام القادمة؛ وذلك من خلال بناء إستراتيجية طويلة المدى، تعدها وتنفذها كوادر وطنية مؤهلة، لرفد التاريخ الحضاري للمملكة بمعلومات قيمة ونتائج مثمرة.

يأتي ذلك ضمن توحيد الجهود البحثية للمنشآت الحجرية في المملكة، وتوثيقها وتسجيلها في قاعدة البيانات الأثرية، ودراستها وفق منهجية علمية للتعرف على أغراضها الوظيفية، ونطاقاتها الزمنية والمكانية، ضمن أهداف هذا المشروع العلمي الذي تعمل الهيئة على مشاركة الباحثين وطلاب الجامعات المتخصصين في مراحله المختلفة.

ويتوقع أن يوثق المشروع ما يقارب 500 ألف موقع قابل للدراسة والتحليل حيث إن المنشآت الحجرية في المملكة لم تحظ بدراسات توثيقية تحليلية في أثناء رحلات التنقيب الأثرية التي شملتها في أوقات سابقة.

وتعرف المنشآت الحجرية بكونها شواهد معمارية لمباني حجرية متعددة الأشكال والوظائف والفترات الزمنية. ومن أنواعها المنتشرة في أنحاء المملكة: (المدافن، المصائد ذات "الدوائر الحلقية، والدوائر الحجرية"، المستطيلات "البوابات"، الجدران الممتدة، والأعمدة المنصوبة).

وزير الثقافة يطلق مشروعًا علميًا لتوثيق ودراسة المنشآت الحجرية بالمملكة

وزير الثقافة يطلق مشروعًا علميًا لتوثيق ودراسة المنشآت الحجرية بالمملكة

وزير الثقافة يطلق مشروعًا علميًا لتوثيق ودراسة المنشآت الحجرية بالمملكة

وزير الثقافة يطلق مشروعًا علميًا لتوثيق ودراسة المنشآت الحجرية بالمملكة

وزير الثقافة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
كيف نقنع الناس بالالتزام والاستمرار في مواجهة كورونا؟.. استشارية وعالمة تجيب

كيف نقنع الناس بالالتزام والاستمرار في مواجهة كورونا؟.. استشارية وعالمة تجيب

"تسمية الحالات المناخية" تُطلق اسم "عطاء" على الحالة المطرية المقبلة

"تسمية الحالات المناخية" تُطلق اسم "عطاء" على الحالة المطرية المقبلة

"الداخلية": تعليق السماح بدخول السعودية لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم مؤقتًا

"الداخلية": تعليق السماح بدخول السعودية لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم مؤقتًا

"نتنياهو" ترأس اجتماعًا لبحث ميزانية توجيه ضربة عسكرية محتملة لإيران

"نتنياهو" ترأس اجتماعًا لبحث ميزانية توجيه ضربة عسكرية محتملة لإيران

شبكة عيون الإخبارية