أخبار عاجلة

"نتنياهو" ترأس اجتماعًا لبحث ميزانية توجيه ضربة عسكرية محتملة لإيران -
﻿الهلال يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة أبها "دورياً" -
غلق 3 اتجاهات للدائري مع الأوتوستراد شهرين.. والمرور تنفذ تحويلات مرورية -
اختبارات لمزيج لقاح "سبوتنيك V" و"أسترازينيكا" الأسبوع المقبل -
وكيل البرلمان لوزيرة الصناعة: نحتاج للاستثمار في المشروعات كثيفة العمالة -
الشيخ مجدي بدران وكيلا لأوقاف الشرقية -
الإفتاء توضح حدود ومواصفات زي المرأة -
وزيرة الصناعة تستعرض محاور قانون تنمية المشروعات -
نيفين جامع: حريصون على تعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة -
نيفين جامع: خطة شاملة لتحقيق التكامل الصناعي والتجاري مع الدول الأفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

تونس والسعودية تبحثان دعم العلاقات الثنائية

Print
تونس والسعودية تبحثان دعم العلاقات الثنائية تونس والسعودية تبحثان دعم العلاقات الثنائية

مصراوي Masrawy

07:45 م الخميس 28 يناير 2021

تونس - (أ ش أ):

بحث رئيس التونسية هشام المشيشي، اليوم الخميس، مع السفير الجديد للمملكة العربية لدى تونس، العزيز بن علي الصقر، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتنويعها لتشمل مختلف المجالات.

جاء ذلك بحسب بيان لرئاسة الوزراء التونسية، أثناء استقبال المشيشي بقصر الحكومة بالقصبة، للسفير الجديد.

وأضاف البيان أن السفير السعودي أبلغ رئيس الحكومة التونسية تحيات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، معربا عن سعادته بالعمل في تونس، التي تجمع شعبها والشعب السعودي علاقة متينة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"الداخلية": تعليق السماح بدخول السعودية لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم مؤقتًا

"الداخلية": تعليق السماح بدخول السعودية لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم مؤقتًا

وزيرة الصناعة: الحكومة أدارت ملف "تداعيات كورونا" باحترافية كبيرة

وزيرة الصناعة: الحكومة أدارت ملف "تداعيات كورونا" باحترافية كبيرة

مؤشرات إيجابية.. نيفين جامع: 2020 عام استثنائي للصناعة المصرية

مؤشرات إيجابية.. نيفين جامع: 2020 عام استثنائي للصناعة المصرية

وزير الأوقاف السوداني يكرم أئمة مصريين

وزير الأوقاف السوداني يكرم أئمة مصريين

شبكة عيون الإخبارية