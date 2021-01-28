بعد واقعة "الفلكي".. أسرة تقيم على الرصيف في الإسكندرية وترفض "مساعدة التضامن" (صور)

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الإسكندرية - محمد البدري:

تداول رواد صفحات التواصل الاجتماعي بالإسكندرية، اليوم الخميس، صورا تظهر أسرة مكونة من سيدة و3 أطفال يفترشون الأرض بمنطقة محرم بك، وناشدوا خلالها الجهات المعنية لتوفير الرعاية اللازمة لهم من برد الشتاء.

وقالت الدكتورة ماجدة جلالة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، إنه فور تلقي بلاغ بوجود أسرة مكونة من سيدة و3 أطفال، مشردة تفترش وتنام على الرصيف فى البرد القارس بمنطقة محرم بك، توجهت وحدة متنقلة للأطفال والكبار بلا مأوى للتعامل مع الحالة.

وأضافت جلالة في تصريح صحفي، اليوم، أن مسئول المتابعة والتقييم بالفريق المحلي للبرنامج الحكومي لأطفال وكبار بلا مأوى، أفاد بأن الحالة رفضت الانتقال مع الفريق وفضلت البقاء في الشارع وتبين أنها تتسول.

وذكر بيان صادر عن مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، أنه جرى التبليغ بالحالة من قبل وأن الحالة قادمة من مدينة طنطا والسيدة على خلافات مع زوجها وعلى إثرها انتقلت من طنطا إلى محافظة الإسكندرية وهي دائمة التنقل ورافضة الانتقال مع الفريق هي وأطفالها وتتسول ويتم المتابعة دوريا لعدم تواجدها وكثرة التنقل من مكان لآخر.

وأشار إلى أن الفريق المحلي لأطفال وكبار بلا مأوى، يواصل النزول للحالات المبلغ عنها وتستجيب ويتم تقديم كافة أوجه الرعاية اللازمة وحمايتهم من مخاطر الشارع، بينما ترفض بعض الحالات الانتقال مع الفريق ويكتفى بإعطائهم بطاطين ووجبات غذائية ساخنة، وجرى توزيع ١٢٠ بطانية مؤخرا للحالات التي ترفض الانتقال.

يذكر أن الحالة المشار إليها تعد الثانية التي يجري تداولها عبر صفحات التواصل الاجتماعي، خلال 24 ساعة وذلك بعد واقعة أسرة في منطقة الفلكي بالإسكندرية التي قضت 22 يوما تحتمي بماسورة صرف صحي حتى تلقت الرعاية من فاعلي الخير ومديري التضامن الاجتماعي.

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