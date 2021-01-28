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"صيدلي" يتزعم تشكيلًا عصابيًا للاتجار في المواد المخدرة بالمنصورة

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"صيدلي" يتزعم تشكيلًا عصابيًا للاتجار في المواد المخدرة بالمنصورة "صيدلي" يتزعم تشكيلًا عصابيًا للاتجار في المواد المخدرة بالمنصورة

مصراوي Masrawy

05:17 م الخميس 28 يناير 2021

الدقهلية- رامي محمود:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، تشكيلًا عصابيًا يتزعمه صيدلي للاتجار في المواد المخدرة بمنطقة جديلة في المنصورة، متخذين من صيدلية المتهم مسرحًا لمزاولة نشاطهم.

تلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا بورود إشارة عن ضبط 23 ألفًا و325 قرصًا مخدرًا داخل صيدلية بالمنصورة.

ونجح ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة شرق الدلتا من ضبط "أحمد. س"، 29 عامًا، بكالوريوس تجارة، وبحوزته 170 قرص ترامادول، و"نادر. ح"، 44 عامًا، مدرس، بحوزته 700 جنيه، و"محمد. ع"، 41 عامًا، مندوب مبيعات، بحوزته 300 قرص لعقار التامول المخدر ومبلغ 1400 جنيه ومطواة و1200 قرص التامول المخدر.

جرى ضبط المتهمين أثناء تواجدهم في صيدلية الدكتور "ن.ن"، وعثر بداخلها على 20 ألف قرص عقار التامول، و1080 كبسولة بانيكا، و20 قرص آبتريل، و10 أقراص روسلولاه، و10 أقراص براكس، ومبلغ 8150 جنيهًا.

وفور علم صاحب الصيدلية بوجود الأجهزة الأمنية، فر هاربًا وترك سيارته، وعثر بداخلها على 500 قرص لعقار التامول.

واعترف المتهمون بحيازة الأقراص المخدرة بهدف الاتجار، وجار ضبط المتهم الهارب.

حرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة.

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