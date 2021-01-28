"السر في أظافر القتيل".. كشف لغز مقتل "سائق الغراقة" بالدقهلية

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مصراوي Masrawy

الدقهلية- رامي محمود:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، من كشف لغز العثور علي جثة سائق "توك توك" ملقاة بجوار إحدى المدارس بقرية "الغراقة" في مركز أجا، وبها أثر ضرب ورش خرطوش بالوجه.

تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين أحدهما عاطل والآخر عامل مقيم في كفر الشيخ، وذلك من أجل سرقة "التوك توك" الذي يعمل عليه القتيل كرهًا عنه.

التفاصيل بدأت بتلقي اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية يفيد ورود بلاغ لمركز شرطة أجا من الأهالي بالعثور على جثة أحد الأشخاص بها رش خرطوش بالوجه والرأس بناحية قرية "الغراقة" دائرة المركز.

انتقل ضباط المباحث بقيادة الرائد محمد فوزي، رئيس المباحث، إلى موقع البلاغ لفحصه، وتبين أن الجثة لـ"محمد.ا.ر.ف" ۲۰ سنة، سائق توك توك، ومقيم قرية "ميت العامل" دائرة مركز أجا ملقاة على طريق ترابي يتوسط أرضًا زراعية وتبين من مناظرة الجثة وجود تهشم بالرأس والوجه.

أكد التقرير المبدئي للطب الشرعي أن سبب الوفاة الخنق وإصابات بالوجه والجمجمة ولا توجد آثار لإطلاق النار.

بسؤال والد المجني عليه، 53 سنة، عامل بمعرض سيارات، قرر أن نجله يعمل سائق "توك توك" ملك "علي.ا.ع" ۲۸ سنة، استورجي، ومقيم بذات القرية، وأنه خرج مساء 19 من الشهر الجاري إلا أنه لم يعد منذ ذلك التوقيت وعدم قيامه بالإبلاغ أو تحرير ثمة محاضر بغيابه لقيامه بالبحث عنه.

كلف اللواء علاء سليم، مساعد الوزير لقطاع الأمن العام بتشكيل فريق بحث جنائي برئاسة اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية بالدقهلية، لكشف غموض الحادث وضبط مرتكبيه واستعادة مركبة التوك توك المستولى عليها.

أسفرت جهود فريق البحث عن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "م.ا.م.ح" ۲۲ سنة، عاطل ، ومقيم قرية "ميت العامل" دائرة مركز أجا و"أ.ع.ع.ع" ۱۸ سنة، عامل، ومقيم قرية "الزعفرانة " دائرة مركز الحامول كفر الشيخ وسبق اتهامه في قضيتي (سرقة) آخرهما القضية رقم ۲۰۱۹/١٣٨٥١ جنح مركز الحامول "سرقة أسطوانة غاز".

عقب تقنين الإجراءات جرى ضبط المتهمين بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي في مديرية أمن كفر الشيخ وفرعي الأمن العام بالدقهلية وكفر الشيخ.

بمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة، واتفقا فيما بينها علي استدراج المجني عليه "لقتله وسرقة التوك توك قيادته کرها عنه حيث استقلا "التوك توك" صحبة المجني عليه بتاريخ تغيبه مساء يوم 19 الجاري بدعوى توصيلهما لمنطقة السوق بالقرية ذاتها، وحال قيادة المجني عليه المركبة خاصته غافله الأول وخنقه بحبل من الخلف حتى فقد وعيه وتناوبا الاعتداء عليه بالضرب بشومة على رأسه ووجهه، بعدما عثرا عليها أسفل كرسي القيادة، ووضعاه في المقعد الخلفي وتوجها لمنطقة العثور على الجثة، وعاودا الاعتداء عليه بالضرب بالشومة حتى تأكدا من وفاته، واستقلا التوك توك وتوجها لقرية "الزعفرانة " مركز الحامول كفر الشيخ، بعد أن غيرا معالمه.

اعترف المتهم الثاني باتصاله بأحد أصدقائه ويدعى "م.ص.م" ۱۸ سنة، عاطل ، ومقيم قرية "الزعفرانة" دائرة مركز الحامول - كفر الشيخ، والسابق اتهامه في 3 قضايا (سرقة) آخرها القضية رقم ٦١٧/٢٠٢٠ جنح الحامول "سرقة"، والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم ۲۰۱۷/۱۰ جنح مستأنف الحامول حصر رقم ۲۰۱۹/٩٧٥٥ "سرقة"، والمحكوم عليه فيها بجلسة ۲۰۱۹/۱۲/٢٤ بالحبس 6 أاشهر، وأخبره بقيامه مع الأول بسرقة مركبة توك توك كرها عن قائدها وطلب مساعدته في بيعها.

اعترف المتهم الثالث ببيعها للمدعو "ع.ا.أ" ۲۹ سنة ميكانيكي، ومقيم قرية "الزعفرانة" مركز الحامول - كفر الشيخ بمبلغ 7 آلاف جنيه، لكونه يعلم أنها من متحصلات جريمة سرقة، واشتريا دراجة آلية بمبلغ 4 آلاف جنيه وصرفا باقي المبلغ على ملذاتهما الشخصية.

تمكن فريق البحث من ضبط التوك توك المستولى عليه لدى الأخير، والأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة، والدراجة الآلية.

بالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد لهما في الميعاد القانوني.