هشم رأس زوجته بعصا.. النيابة تأمر حبس صاحب سوبر ماركت

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مصراوي Masrawy



كتب -صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، بحبس صاحب سوبر ماركت 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة قتل زوجته بعدما هشم رأسها بعصا خشبية.

وجهت النيابة للمتهم تهمة القتل العمد وقررت ندب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليها وتحديد أسباب الوفاة.

كانت كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، ملابسات مقتل زوجة على يد زوجها بمنطقة الوراق.

بلاغا تلقته شرطة النجدة أفاد بمصرع زوجة على يد زوجها بمنطقة الوراق، وعلى الفور شكل اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة فريق بحث لكشف الملابسات.

وبالانتقال والفحص، تبين وجود جثة الزوجة بها إصابة بمنتصف الرأس أثر كدمة بآلة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وأجرى العميد عمرو طلعت رئيس مباحث شمال الجيزة فريق بحث لضبط الزوج المتهم، حيث تمكنت فرق المباحث برئاسة العقيد أحمد الوليلي مفتش المباحث من ضبطه.

وشرحت التحريات أن المجنى عليها وزوجها نشبت بينهم خلافات أسرية فى الآونة الأخيرة، ويوم الجريمة خلال خلاف أسري بينهم قام الزوج بضربها بعصا خشبية على رأسها سقطت جثة هامدة.

كما تبين من التحريات أن الزوجان مر على زواجهما أكثر من 10 سنوات وبينهما أطفال، وأن الزوج يمتلك سوبر ماركت ودائم التشاجر معها.

تحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.