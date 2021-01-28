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الجيش السوري: قتلى وجرحى في هجوم إرهابي على حافلة عسكرية

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جي بي سي نيوز:- أعلن الجيش السوري أن ثلاثة عسكريين من أفراده قضوا وجُرح عشرة آخرون في استهداف حافلة عسكرية على طريق دير الزور ـ تدمر.

ونقلت وكالة سانا عن مصدر عسكري سوري أن حافلة تقل عسكريين تعرضت في الساعة 13:40 ظهرا في منطقة المالحة – الشولا، على طريق دير الزور – تدمر لإطلاق نار من جنوب الطريق من مجموعة إرهابية قادمة من منطقة التنف.

وذكرت الوكالة أن الاعتداء يأتي في وقت "تحدثت فيه بعض وسائل الإعلام عن قيام قوات الاحتلال الأمريكي بنقل المئات من إرهابيي تنظيم داعش من العراق إلى منطقة التنف السورية للقيام بعمليات هجومية ضد عناصر الجيش العربي السوري والمواطنين المدنيين في البادية السورية".

الجيش السوري: قتلى وجرحى في هجوم إرهابي على حافلة عسكرية

وقالت وسائل إعلام محلية إن الحافلة كانت تضم نحو 25 جنديا، وقالت إن منفذي الهجوم "مجهولون يعتقد أنهم من تنظيم داعش"، بينما قال "المرصد السوري لحقوق الإنسان" أنهم من أفراد التنظيم.

الجيش السوري: قتلى وجرحى في هجوم إرهابي على حافلة عسكرية

وكان 25 مواطنا قتلوا وجرح 13 آخرون في هجوم إرهابي على حافلة في منطقة كباجب على الطريق بين دير الزور وتدمر نهاية الشهر الماضي.

المصدر: وسائل إعلام سورية

جي بي سي نيوز

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