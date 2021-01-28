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بإطلالة شبابية.. هنا الزاهد تخطف الأنظار برفقة العالمي مينا مسعود

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بإطلالة شبابية.. هنا الزاهد تخطف الأنظار برفقة العالمي مينا مسعود بإطلالة شبابية.. هنا الزاهد تخطف الأنظار برفقة العالمي مينا مسعود

مصراوي Masrawy

05:53 م الخميس 28 يناير 2021

كتبت- هند خليفة

شاركت الفنانة هنا الزاهد متابعيها على صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور اسنجرام، صورة جديدة لها بإطلالة شبابية مميزة برفقة النجم المصرى العالمى مينا مسعود، الذي من المقرر أن تشاركه في بطولة فيلم "في عز الظهر".

وظهرت هنا مرتدية شورت أسود، منسقه معه جاكيت قصير وجذاب وهايكول بنفس اللون، ليبرز أنوثتها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية استخدمت مكياجا هاديئا يركز على الألوان الترابية، كما تركت شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابية تبرز جمالها.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها الجذابة وإضافة حلق بسيط بأذنيها، وأضافت للإطلالة جاذبية من خلال استخدام حقيبة صغيرة على الوسط.

وأقيم أمس المؤتمر الصحفي لفيلم "في عز الضهر" بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور عدد من أبطاله أبرزهم مينا مسعود، هناالزاهد، أشرف فهمي، محمد عز، محمد علي رزق، أحمد جمال سعيد، محمود حجازي، والمؤلف كريم سرور، والمخرج مرقس عادل.

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