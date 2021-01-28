أخبار عاجلة

فريق محاكمة "ترامب" يتهمه بتهديد النظام الدستوري والتحريض على التمرد -
"تعليم الرياض" تشدد على عدم استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي في تبادل البيانات الرسمية -
انقلاب مركبة واحتجاز من بداخلها في عقبة الملك فهد بالباحة -
انتظام دوكارا في تدريبات الاتفاق .. والمالكي يؤكد: نحترم العين ونسعى لمواصلة الانتصارات -
مستشفى الملك فيصل بالطائف ينهي معاناة سيدة لـ 9 سنوات مع "العقم" -
آل مظف يرعى انطلاق اللقاء الثاني للابتعاث بالجامعات البريطانية والأمريكية -
الطائف.. تطبيق "توكلنا" شرط إلزامي لدخول الأمانة والبلديات الفرعية والمرتبطة -
نيفين جامع: نجحنا في تأمين الاحتياجات الاستراتيجية للمواطنين لمواجهة كورونا -
وزيرة الصناعة: الحكومة أدارت ملف "تداعيات كورونا" باحترافية كبيرة -
"صحة القاهرة": افتتاح الرعاية المركزة بمستشفى روض الفرج بعد تطويرها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"محافظ صامطة" يدشن حملة "الخوارج شرار الخلق"

Print
لتحذير أفراد المجتمع من خطر الجماعات الضالة

دشن محافظ صامطة أحمد بن عبد الله زعلة، في مكتبه، اليوم، الحملة التوعوية التي تنفذها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على مستوى المملكة، تحت عنوان "الخوارج شرار الخلق".

واستمع محافظ صامطة، خلال استقباله رئيس فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمحافظة الشيخ أحمد محمد مطمي شريفي، إلى شرح عن الحملة وما تتضمنه من فعاليات وجولات ميدانية وبرامج لتوعية وتحذير أفراد المجتمع بخطر الخوارج وجماعة الإخوان الإرهابية والسرورية والقطبية وجماعة التكفير والهجرة وتنظيم القاعدة والجماعات المنحرفة والضالة، وإبراز جهود المملكة في مكافحة الإرهاب.

وتمنى محافظ صامطة للجميع التوفيق، موجهاً الجهات ذات العلاقة على دعم الحملة لتؤتي ثمارها وتحقق الأهداف المنشودة منها.

كما اطلع محافظ صامطة على تقرير حملة "الصلاة النور" التي نفذت بالمحافظة، مقدمًا شكره لرئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولجميع أعضاء الهيئة بالمحافظة على جهودهم الفعالة والبارزة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"نتنياهو" ترأس اجتماعًا لبحث ميزانية توجيه ضربة عسكرية محتملة لإيران

"نتنياهو" ترأس اجتماعًا لبحث ميزانية توجيه ضربة عسكرية محتملة لإيران

﻿الهلال يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة أبها "دورياً"

﻿الهلال يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة أبها "دورياً"

فريق محاكمة "ترامب" يتهمه بتهديد النظام الدستوري والتحريض على التمرد

فريق محاكمة "ترامب" يتهمه بتهديد النظام الدستوري والتحريض على التمرد

"تعليم الرياض" تشدد على عدم استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي في تبادل البيانات الرسمية

"تعليم الرياض" تشدد على عدم استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي في تبادل البيانات الرسمية

شبكة عيون الإخبارية