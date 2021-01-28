"العود" مستشارًا للتواصل الدولي لرئيس جامعة الإمام الإسلامية

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أصدر رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد العامري، قرارًا يقضي بتكليف عضو هيئة التدريس بقسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية الدكتور ناصر بن صالح العود، مستشارًا لرئيس الجامعة للتواصل الدولي.

ويحمل الدكتور "العود" شهادة الدكتوراه والماجستير من الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى خبرات في العمل الأكاديمي والبحثي مع عدد من الجامعات الدولية.

وعمل الدكتور "العود" مستشارًا لوزير العدل للبرامج والمبادرات الاجتماعية، خلال الأعوام 1432- 1439.

كما عمل مستشارًا للنائب العام للتطوير والصلح الجنائي، خلال الأعوام 1439هـ، إلى نهاية شهر صفر من العام 1442هـ.

يذكر أن الدكتور "العود" شارك في عدد من المناشط والفعاليات والزيارات الدولية الرسمية لكلٍّ من: الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وأوروبا، وآسيا، خلال فترة تكليفه في وزارة العدل.

كما شارك في عدد من المؤتمرات والبرامج التدريبية الخارجية خلال فترة تكليفه في النيابة العامة، وفي إعداد مذكرة التعاون بين جامعة الإمام وجامعة كاربونديل في الولايات المتحدة الأمريكية في العام 2010.