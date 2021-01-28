أخبار عاجلة

فريق محاكمة "ترامب" يتهمه بتهديد النظام الدستوري والتحريض على التمرد -
"تعليم الرياض" تشدد على عدم استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي في تبادل البيانات الرسمية -
انقلاب مركبة واحتجاز من بداخلها في عقبة الملك فهد بالباحة -
انتظام دوكارا في تدريبات الاتفاق .. والمالكي يؤكد: نحترم العين ونسعى لمواصلة الانتصارات -
مستشفى الملك فيصل بالطائف ينهي معاناة سيدة لـ 9 سنوات مع "العقم" -
آل مظف يرعى انطلاق اللقاء الثاني للابتعاث بالجامعات البريطانية والأمريكية -
الطائف.. تطبيق "توكلنا" شرط إلزامي لدخول الأمانة والبلديات الفرعية والمرتبطة -
نيفين جامع: نجحنا في تأمين الاحتياجات الاستراتيجية للمواطنين لمواجهة كورونا -
وزيرة الصناعة: الحكومة أدارت ملف "تداعيات كورونا" باحترافية كبيرة -
"صحة القاهرة": افتتاح الرعاية المركزة بمستشفى روض الفرج بعد تطويرها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

رئيس الوزراء الأسترالي الأسبق ينوّه بقرارات المملكة في مواجهة "كورونا"

Print
رئيس الوزراء الأسترالي الأسبق ينوّه بقرارات المملكة في مواجهة "كورونا" رئيس الوزراء الأسترالي الأسبق ينوّه بقرارات المملكة في مواجهة "كورونا"
خلال مشاركته ضمن فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار

رئيس الوزراء الأسترالي الأسبق ينوّه بقرارات المملكة في مواجهة

نوه رئيس الوزراء الأسترالي الأسبق، كيفين رود، بالقرارات التي اتخذتها المملكة العربية خلال رئاستها قمة مجموعة العشرين (G20) للتعامل مع جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها اليوم ضمن فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار بعنوان "كيف يمكن لقادة العالم تحقيق توصيات مجموعة العشرين 2020".

وقال: عضوية المملكة في مجموعة العشرين التي تمثل 90% من الاقتصاد العالمي، و80%من التجارة العالمية وثلثي سكان العالم تشكل أهمية كبيرة.
وأضاف: الأزمة المالية العالمية على مر التاريخ كانت الآلية الدافعة التي من خلالها إنقاذ الاقتصاد العالمي وزودت العالم بكثير من الأدوات في

العشر سنوات الأخيرة وتبقى مهمة للمستقبل أيضاً .

وقال "رود": عندما ننظر إلى اتخاذ القرارات من قبل المملكة في مارس العام الماضي لاجتماع قادة العشرين، كان ذلك أمراً مهماً جداً وتم

دعمه من قبل قادة المجموعة كمبادرة وخطة عمل للمجموعة، وحصلت على دعم، مؤكداً أن تلك ركائز أساسية للمستقبل، والتعامل مع التعافي من كوفيد-19 .

وأكد أن التزام قادة المجموعة سيسهم في نجاح الدول الأعضاء، مبينًا أهمية انعقاد اجتماع مبكر لمجموعة العشرين خلال رئاسة إيطاليا

لمناقشة الجائحة كونها ما زالت مستمرة في العالم، إضافة لتأكيد ضرورة توزيع اللقاحات التي أصبحت سلعة عالمية مهمة لجميع الدول

سواءً المتقدمة أو النامية، إلى جانب ضرورة الاستمرار في قرارات القمة الماضية حول التغير المناخي. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"المالية" السعودية تطلق النسخة الثانية من برنامج سفراء الميزانية

"المالية" السعودية تطلق النسخة الثانية من برنامج سفراء الميزانية

الاردن : اصابة عوني مطيع بفيروس كورونا

الاردن : اصابة عوني مطيع بفيروس كورونا

12 وفاة و 1181 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

12 وفاة و 1181 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

وفاة وكيل وزارة أوقاف القليوبية السابق متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا

وفاة وكيل وزارة أوقاف القليوبية السابق متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية