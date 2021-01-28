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تفريغ 10 آلاف طن ذرة وتداول 24 سفينة بميناء دمياط

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تفريغ 10 آلاف طن ذرة وتداول 24 سفينة بميناء دمياط تفريغ 10 آلاف طن ذرة وتداول 24 سفينة بميناء دمياط

مصراوي Masrawy

04:37 م الخميس 28 يناير 2021

دمياط- محمد إبراهيم:

شهدت هيئة ميناء دمياط تداول 24 سفينة حاويات وبضائع، اليوم الخميس، تزامنًا مع هبوب رياح على مناطق عدة في الإقليم، واستمرار حركتي الشحن والتفريغ.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان له، أن حركة الصادر تضمنت 4800 طن رمل و 8840 طن فوسفات و 2673 طن يوريا.

وأضاف المركز، أن حركة الوارد شملت 10133 طن ذرة و 3565 طن حديد، و 10200 طن خردة و 2055 طن خشب زان و 4886 طن أبلاكاش.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 93980 طنًا، بينما في مخازن القطاع الخاص 49670 طنًا.

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