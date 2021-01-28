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"بيقولها يا دكر وأكلها روث بهائم".. تفاصيل حرق سيدة على يد زوجها بالشرقية

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"بيقولها يا دكر وأكلها روث بهائم".. تفاصيل حرق سيدة على يد زوجها بالشرقية "بيقولها يا دكر وأكلها روث بهائم".. تفاصيل حرق سيدة على يد زوجها بالشرقية

مصراوي Masrawy

04:30 م الخميس 28 يناير 2021

الشرقية– فاطمة الديب:

لم تدري "نرمين" العروس البالغة من العمر 23 عامًا، أن الحياة الوردية التي حلمت بها، ستنتهي بمقتلها على يد زوجها، الذي أذاقها العذاب قبل حرقها بعش الزوجية في الشرقية.

"كان بيقول لها يا دكر".. بهذه الكلمات وصف الأب محمد علي، والد المجني عليها، الواقع الذي كانت تعيشه ابنته، وتلذذ زوجها في إهانتها لتأخرها في الإنجاب.

وأضاف الأب: "زوجها تبدل حاله كثيرًا، إذا بات دائم الاعتداء عليها بالضرب والإهانة، وحاولت كتير أخليها تطلق لكنها رفضت علشان كانت خايفة من كلام الناس لما تقول عليها مطلقة، استحملت كتير لحد ما راحت".

وتابع: "أهل جوزها لما طلبوا إيدها للجواز كان كلامهم حلو، لكن بعد الجواز بنتي بقت تتضرب وتتهان كتير، وحتى جوزها بقى يعايرها بعدم الخلفة رغم إنها داخت وراه علشان يخليها تكشف أو يروحوا للدكاترة ويعرفوا سبب التأخير، لكنه رفض يروح وبقى يقول لها يا دكر في الرايحة والجاية".

وأوضح الأب المكلوم، أن ابنته تحملت ما لا يطيقه بشر من ضرب وإهانة، حتى فوجيء بأحد جيرانها بمركز الحسينية شمال الشرقية يخبره قبل أسبوعين أن ابنته في المستشفى مصابة بحروق: "عرفت من الناس انها اتحرقت ولما روحت المستشفى لقيت الدكاترة بتقول إنها قالت حرقت نفسها علشان كانت متضايقة.. دخلت اطمن عليها وأنا زعلان وعاتبتها وقلت لها ليه يا حبيبتي تعملي كده عاوزة تموتي كافرة".

وأردف: "نرمين ردت عليا وهي بتعيط وقالت لي إن جوزها هو اللي حرقها قصاد أبوه لكنه طلب منها متقولش كده وتقول للدكاترة إنها هي اللي عملت كده علشان ميطلقهاش، وكان واعدها يعالجها لغاية ما تخف، لكن أول ما المحضر اتعمل وقالت إنها حرقت نفسها واتطمن سابها في المستشفى ومحدش شاف وشه".

وقال والد نرمين: "جوزها ضربها في الزريبة وحط راسها في روث البهائم وبقى يشيل منه ويضعه في فمها، وبعدين كب عليها جاز ولما هربت للحمام ولع فيها بقميص النوم"، موضحا أنه سجل ما تحدثت له به ابنته في مقطع حتى لا يضيع حقها، قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة في اليوم التالي، واتهم زوجها ووالده بحرق ابنته حتى الموت.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من مستشفى ههيا للحروق بوصول "نرمين.م.ع.إ" 22 عامًا، ربة منزل، مصابة بحروق بجميع أنحاء الجسد بنسبة 80%، واتهم والدها زوجها "محمد.م" عامل، ووالده، بحرقها والتسبب في إصابتها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 144 إداري الحسينية لسنة 2021.

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