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محمد بن سلمان: نستهدف أن تكون الرياض من أكبر 10 اقتصاديات العالم

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محمد بن سلمان: نستهدف أن تكون الرياض من أكبر 10 اقتصاديات العالم محمد بن سلمان: نستهدف أن تكون الرياض من أكبر 10 اقتصاديات العالم

مصراوي Masrawy

04:37 م الخميس 28 يناير 2021

وكالات:

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن المدن تعد محورا رئيسيا في التنمية، مشيرا إلى أن الرياض تشكل نحو 50% من الاقتصاد غير النفطي بالسعودية.

وأضاف بن سلمان خلال مشاركته في الدورة الرابعة لمبادرة مستقبل الاستثمار،، الخميس، أن "الاقتصاديات العالمية ليست قائمة على الدول بل قائمة على المدن و85% من العالم يأتي من المدن، وخلال السنوات القادمة سيأتي 95% من اقتصاديات العالم من المدن".

وأكد أن استراتيجية الرياض ستكون طموحة ومفاجئة بشكل إيجابي للسعوديين والعالم. وتابع: "نستهدف أن تكون الرياض من أكبر 10 اقتصاديات مدن في العالم، وتأتي هي اليوم ضمن أكبر 40 اقتصادا في العالم كمدينة"، حسبما أوردت صحيفة "عكاظ" .

وأشار إلى وجود خطط لإنشاء محميات ضخمة حول مدينة الرياض لتحسين الوضع البيئي للمدينة، إضافة إلى مشاريع بيئية في المملكة سوف يعلن عنها لاحقا.

ولفت ولي العهد السعودي إلى أن "مدينة الرياض تشكل ما يقارب 50% من الاقتصاد غير النفطي في المملكة، وتكلفة خلق الوظيفة فيها أقل من 30% من بقية مدن المملكة. وتكلفة تطوير البنى التحتية والتطوير العقاري فيها أقل بـ 29% من بقية مدن المملكة".

وعن أهمية الرياض في النمو السكاني، أوضح بن سلمان: "نركز على النمو السكاني في المملكة على مدينتين رئيسيتين، الرياض ونيوم، وبقية المناطق نركز فيها على رفع الخدمات وتحسين جودة الحياة واستغلال الفرص السياحية والثروات الطبيعية وغيرها من الفرص.

كما تحدث أيضًا عن عزم شركة النفط العملاقة "أرامكو" السعودية على إطلاق المزيد من عمليات بيع الأسهم.

وأفاد بأن "هناك طروحات لأسهم أرامكو قد تحدث في السنوات القادمة، كجزء من خطتها لتحويل الأموال لصندوق الاستثمارات العامة، ليعاد ضخه داخل وخارج المملكة لمصلحة المواطنين السعوديين".

كانت "أرامكو"، أكبر شركة نفط في العالم، أتمّت أكبر طرح عام أولي في العالم في أواخر عام 2019.

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