"العمليات منخفضة التكاليف".. محاضرة للتحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب

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تركزت على الجانب العسكري.. وسلطت الضوء على المخاطر والتداعيات

في إطار البرامج والمحاضرات التي ينفذها التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، أقام التحالف في الرياض اليوم, محاضرة بعنوان "العمليات منخفضة التكاليف"، قدمها ممثل دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس الوفد العميد راشد بن محمد الظاهري، ممثل دولة الكويت رئيس الوفد العميد الركن نواف بن ناصر الجطيلي، بحضور الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، وممثلي الدول الأعضاء ومنسوبيّ التحالف.

وأوضح "الظاهري" ماهية العمليات المنخفضة التكاليف والأسباب التي تدفع المنظمات الإرهابية الى القيام بتلك العمليات ومدى تأثير بعض تلك العمليات في الدول.

وأشار "الجطيلي" إلى المخاطر الناتجة عن تلك العمليات ذات التكلفة المنخفضة وتداعياتها فيما يتعلق بالمجالات الأربعة لمحاربة الإرهاب.

من جانبه، أكد اللواء "المغيدي"، في ختام المحاضرة، أهمية وجوب إدراك خطر العمليات المنخفضة التكاليف التي من شأنها تحقيق مبتغى إجرامي للجماعات الإرهابية المتطرفة بأقل موارد مالية وبشرية، والتي ينتج عنها خسائر كبيرة في الأرواح والأموال.