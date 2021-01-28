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مختص: "الكمثرى" مستودع فيتامينات مناسب لمرضى السكري في هذه الحالة

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مختص: "الكمثرى" مستودع فيتامينات مناسب لمرضى السكري في هذه الحالة مختص: "الكمثرى" مستودع فيتامينات مناسب لمرضى السكري في هذه الحالة
"القحطاني": يعالج العديد من المشاكل الصحية ويعدّ مدرًّا للبول وملينًا طبيعيًّا

مختص:

قال أستاذ علم العقاقير الطبية الدكتور جاب القحطاني، أن ثمرة الكمثرى أو الأجاص تحتوي على جميع العناصر التي يحتاجها جسم الإنسان، ويعدّ مناسبًا حتى لمرضى داء السكري إذا تم تناوله باعتدال.

وأوضح أن هذه الثمرة تحوي السكر والماء والأحماض العضوية والفينولية والألياف، وتحتوي على معادن الصوديوم والفوسفور والمغنسيوم والكالسيوم والبوتاسيوم والزنك والحديد واليود وعلى جميع أنواع الفيتامينات.

وأضاف أن "الأجاص" يعدّ مدرًّا للبول وملينًا طبيعيًّا المعدّة، كما يساعد في ترميم الخلايا، وهو يوصف لأمراض الروماتيزم والتهاب المفاصل والوهن الجسمي والعقلي وفقر الدم، وأنه لا يرفع سكر الدم إلا إذا أكل منه كثيراً لذا يناسب مرضى السكر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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