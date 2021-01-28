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3 دقائق ترصد جهود الداخلية في تطوير ورفع كفاءة عدد من الأقسام الشرطية ()

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3 دقائق ترصد جهود الداخلية في تطوير ورفع كفاءة عدد من الأقسام الشرطية (فيديو) 3 دقائق ترصد جهود الداخلية في تطوير ورفع كفاءة عدد من الأقسام الشرطية ()

مصراوي Masrawy

04:29 م الخميس 28 يناير 2021

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

أعد قطاع الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية مقطع يرصد أعمال التطوير بعدد من أقسام الشرطة.

أجهزة وزارة الداخلية انتهت وفقاً لبرنامجها الزمني من تطوير عدد من أقسام الشرطة بمحافظات (القاهرة، أسوان، الإسكندرية، السويس، الإسماعيلية، الأقصر) وفقاً لنموذج موحد اضطلعت بتنفيذ الأجهزة الاستشارية بالوزارة وروعي فيه المظهر الحضاري الذي يلبي كافة متطلبات المواطنين لاسيما كبار السن وذوي القدرات الخاصة، وكذا تطوير مكاتب حقوق الإنسان وكافة المرافق بها بهدف تقديم خدمة أفضل للمواطنين.

وبدأت الوزارة بهذا النموذج الذي يتم تطبيقه ليشمل كافة أقسام ومراكز الجمهورية تباعاً حتى يتحقق المستهدف منها.

وتسعى الجهود الأمنية دائماً نحو ارتياد آفاق التحديث والتطوير في تحقيق الرسالة الأمنية لمستهدفاتها وتدعيم ركائز الأمن وتقديم الخدمات الأمنية الجماهيرية بجودة وإتقان.

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