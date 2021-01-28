أخبار عاجلة

فريق محاكمة "ترامب" يتهمه بتهديد النظام الدستوري والتحريض على التمرد -
"تعليم الرياض" تشدد على عدم استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي في تبادل البيانات الرسمية -
انقلاب مركبة واحتجاز من بداخلها في عقبة الملك فهد بالباحة -
انتظام دوكارا في تدريبات الاتفاق .. والمالكي يؤكد: نحترم العين ونسعى لمواصلة الانتصارات -
مستشفى الملك فيصل بالطائف ينهي معاناة سيدة لـ 9 سنوات مع "العقم" -
آل مظف يرعى انطلاق اللقاء الثاني للابتعاث بالجامعات البريطانية والأمريكية -
الطائف.. تطبيق "توكلنا" شرط إلزامي لدخول الأمانة والبلديات الفرعية والمرتبطة -
نيفين جامع: نجحنا في تأمين الاحتياجات الاستراتيجية للمواطنين لمواجهة كورونا -
وزيرة الصناعة: الحكومة أدارت ملف "تداعيات كورونا" باحترافية كبيرة -
"صحة القاهرة": افتتاح الرعاية المركزة بمستشفى روض الفرج بعد تطويرها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

اغتيال مسؤول محلي في جنوب سوريا

Print
اغتيال مسؤول محلي في جنوب سوريا اغتيال مسؤول محلي في جنوب سوريا

مصراوي Masrawy

04:28 م الخميس 28 يناير 2021

دمشق- (د ب أ):

اغتال مسلحان مجهولان، الخميس، مسؤولا محليا في محافظة درعا جنوب سوريا.

وقال مصدر بشرطة محافظة درعا، إن ممدوح المفعلاني رئيس بلدية ناحته في ريف درعا الشرقي قتل اليوم أمام منزله برصاص مسلحين خلال توجهه إلى عمله.

وقال سكان محليون في بلدة ناحته، التي تقع شمال شرق مدينة درعا ، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب. أ)، إنهم سمعوا صباح اليوم إطلاق رصاص من قبل شخصين يستقلان دراجة نارية حيث اغتالا المفعلاني المعروف بـ "أبوعمار" ثم لاذا بالفرار.

وتشهد محافظة درعا استهداف دائم لعناصر القوات الحكومية السورية والعاملين في الدوائر الحكومية إضافة إلى من يعملون بالمصالحات لصالح القوات الحكومية حيث سقط عشرات القتلى والجرحى منذ استعادة القوات الحكومية السيطرة على أغلب مناطق ريف درعا التي كانت تحت سيطرة مسلحي المعارضة نهاية اغسطس عام 2018.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مؤشرات إيجابية.. نيفين جامع: 2020 عام استثنائي للصناعة المصرية

مؤشرات إيجابية.. نيفين جامع: 2020 عام استثنائي للصناعة المصرية

وزير الأوقاف السوداني يكرم أئمة مصريين

وزير الأوقاف السوداني يكرم أئمة مصريين

غدُا.. مصر للطيران تسيّر 45 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب

غدُا.. مصر للطيران تسيّر 45 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب

وزيرة التجارة لـ"النواب": إصدار 2000 مواصفة قياسية مصرية

وزيرة التجارة لـ"النواب": إصدار 2000 مواصفة قياسية مصرية

شبكة عيون الإخبارية