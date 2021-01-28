أخبار عاجلة

فريق محاكمة "ترامب" يتهمه بتهديد النظام الدستوري والتحريض على التمرد -
"تعليم الرياض" تشدد على عدم استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي في تبادل البيانات الرسمية -
انقلاب مركبة واحتجاز من بداخلها في عقبة الملك فهد بالباحة -
انتظام دوكارا في تدريبات الاتفاق .. والمالكي يؤكد: نحترم العين ونسعى لمواصلة الانتصارات -
مستشفى الملك فيصل بالطائف ينهي معاناة سيدة لـ 9 سنوات مع "العقم" -
آل مظف يرعى انطلاق اللقاء الثاني للابتعاث بالجامعات البريطانية والأمريكية -
الطائف.. تطبيق "توكلنا" شرط إلزامي لدخول الأمانة والبلديات الفرعية والمرتبطة -
نيفين جامع: نجحنا في تأمين الاحتياجات الاستراتيجية للمواطنين لمواجهة كورونا -
وزيرة الصناعة: الحكومة أدارت ملف "تداعيات كورونا" باحترافية كبيرة -
"صحة القاهرة": افتتاح الرعاية المركزة بمستشفى روض الفرج بعد تطويرها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

بعد التصريحات الأمريكية.. بكين تُصر على "خلوها من أي إبادة جماعية"

Print
بعد التصريحات الأمريكية.. بكين تُصر على "خلوها من أي إبادة جماعية" بعد التصريحات الأمريكية.. بكين تُصر على "خلوها من أي إبادة جماعية"

مصراوي Masrawy

04:27 م الخميس 28 يناير 2021

بكين- (د ب أ):

أكدت وزارة الخارجية الصينية، الخميس، على أن المزاعم عن حدوث إبادة جماعية في إقليم شينجيانج غير صحيحة، وذلك بعدما تواترت أنباء عن اتهام وزير الخارجية الأمريكي الجديد أنطوني بلينكن للصين بمحاولة استئصال السكان المسلمين في الإقليم، وذلك في أول خطاب له في المنصب.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو لي جيان: "سوف أقولها الآن ثلاثة مرات لأن هذا مهم حقا: لا توجد إبادة جماعية في الصين، لا توجد إبادة جماعية في الصين، لا توجد إبادة جماعية في الصين".

وقال بلينكن أمس الأربعاء، في أول مؤتمر صحفي له بعد توليه منصبه، إنه يعتقد أن الصين تنفذ إبادة جماعية ضد طائفة الويغور العرقية التي تشكل أغلبية عدد السكان في شينجيانج.

وكان سلفه مايك بومبيو قد اتهم الصين بارتكاب إبادة جماعية في تصريحات أدلى بها في اليوم الذي غادر فيه المنصب.

وقال بومبيو في وقت سابق من الشهر الجاري: "أعتقد أن هذه الإبادة الجماعية جارية وأننا نشهد المحاولة الممنهجة للقضاء على الويغور من جانب دولة الصين" ذات الحزب الواحد.

وتدل حقيقة أن بلينكن تمسك بما قاله بومبيو على أن الإدارة الأمريكية الجديدة قد تواصل تبني نهج صارم تجاه الصين على الأقل في بعض المجالات.

ولكن الناطق باسم الخارجية الصينية قال اليوم الخميس إن شينجيانج تعيش "أنجح فترة" في تاريخها. ويتمتع السكان هناك بـ"حياة سعيدة" وتشهد تقدما اجتماعيا واقتصاديا لا يقارن.

هناك تقارير غير مؤكدة تفيد بأن مئات الآلاف من الويغور قد أُجبروا على العيش في المعسكرات، والتي تقول الصين إنها مخصصة لإعادة التثقيف بسبب الإرهاب السابقة. لكن الويغور، وهم مسلمون في الأساس ، يقولون إنهم مستهدفون بسبب معتقداتهم الدينية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مؤشرات إيجابية.. نيفين جامع: 2020 عام استثنائي للصناعة المصرية

مؤشرات إيجابية.. نيفين جامع: 2020 عام استثنائي للصناعة المصرية

وزير الأوقاف السوداني يكرم أئمة مصريين

وزير الأوقاف السوداني يكرم أئمة مصريين

غدُا.. مصر للطيران تسيّر 45 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب

غدُا.. مصر للطيران تسيّر 45 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب

وزيرة التجارة لـ"النواب": إصدار 2000 مواصفة قياسية مصرية

وزيرة التجارة لـ"النواب": إصدار 2000 مواصفة قياسية مصرية

شبكة عيون الإخبارية