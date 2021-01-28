السجن مدى الحياة لمتطرف يميني لقتله سياسي ألماني مؤيد للمهاجرين

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مصراوي Masrawy

برلين- (بي بي سي):

قضت محكمة ألمانية بالسجن مدى الحياة على يميني متطرف، لإدانته بقتل سياسي بارز مؤيد للمهاجرين.

واعترف ستيفان إرنست، البالغ من العمر 47 عاما، بإطلاق الرصاص على عضو الحزب الديموقراطي المسيحي وحاكم مقاطعة كاسل، فالتر لوبكيه، في جريمة عُدّت أول اغتيال سياسي لليمين المتطرف تشهده ألمانيا، منذ عشرينيات القرن الماضي.

وكانت الشرطة قد عثرت على لوبكيه، قتيلا في حديقة منزله، إثر إصابته برصاصة في الرأس من مسافة قريبة، في 2 يونيو في عام 2019.

وأثار لوبكيه غضب اليمين المتطرف في البلاد عندما دافع، بقوة، في أكتوبر 2015، عن سياسة زعيمة حزبه، أنجيلا ماركل، الداعمة للمهاجرين، ودعا الألمان الذين لا يشاركون هذه "القيم" المسيحية إلى "مغادرة البلاد"، وحوله خطابه السياسي لشخصية مكروهة لدى اليمين المتطرف.

وحددت المحكمة، دافع القتل بـ"العنصرية وكراهة الأجانب"، كما أصدرت حكما بالسجن 18 شهرا مع وقف التنفيذ، على شريكه، الذي أدين بتهمة حيازة أسلحة.