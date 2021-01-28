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اليونان: إصابات كورونا تتضاعف منذ تخفيف إجراءات الإغلاق

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اليونان: إصابات كورونا تتضاعف منذ تخفيف إجراءات الإغلاق اليونان: إصابات كورونا تتضاعف منذ تخفيف إجراءات الإغلاق

مصراوي Masrawy

04:15 م الخميس 28 يناير 2021

أثينا- (د ب ا):

تضاعفت حالات الاصابة بفيروس كورونا منذ تخفيف إجراءات الاغلاق، مما دفع خبراء الصحة للمطالبة بإعادة فرض قواعد أكثر صرامة.

وسجلت اليونان 858 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الخميس، وهو ضعف العدد الذي تم تسجيله الأسبوع الماضي، عندما سمحت بإعادة فتح المحال.

ودعا خبراء الصحة لمراجعة عملية تخفيف إجراءات الاغلاق. وأفادت تقارير إعلامية أنه كان من المتوقع ارتفاع حالات الاصابة بالفيروس، ولكن ليس بهذه السرعة.

وقال شارالامبوس جوجوس، الأستاذ في مجال الطب بجامعة باتراس لشبكة ميجا إنه يجب إعادة النظر في إعادة فتح المدارس المقرر الاثنين المقبل، كما يجب استمرار إغلاق المدارس في المناطق التي تسجل حالات عدوى مرتفعة.

وقال طبيب الجهاز التنفسي نيكوس تزاناكيس لشبكة سكاي إن حالات الاصابة النشطة في اليونان قد تكون 50 ألف حالة، في ظل ارتفاع عدد الحالات غير المعروفة، داعيا لإجراء مزيد من الاختبارات.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة إدارة أزمة الحكومية غدا الجمعة لمناقشة الإجراءات والوضع الحالي.

وكانت الحكومة اليونانية قد خففت الأسبوع الماضي من إجراءات الاغلاق الصارمة التي فرضتها منذ أشهر، حيث سمحت لمزيد من الأعمال التجارية باستئناف العمل بالإضافة إلى المدارس الابتدائية والحضانات.

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