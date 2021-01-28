أخبار عاجلة

فريق محاكمة "ترامب" يتهمه بتهديد النظام الدستوري والتحريض على التمرد -
"تعليم الرياض" تشدد على عدم استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي في تبادل البيانات الرسمية -
انقلاب مركبة واحتجاز من بداخلها في عقبة الملك فهد بالباحة -
انتظام دوكارا في تدريبات الاتفاق .. والمالكي يؤكد: نحترم العين ونسعى لمواصلة الانتصارات -
مستشفى الملك فيصل بالطائف ينهي معاناة سيدة لـ 9 سنوات مع "العقم" -
آل مظف يرعى انطلاق اللقاء الثاني للابتعاث بالجامعات البريطانية والأمريكية -
الطائف.. تطبيق "توكلنا" شرط إلزامي لدخول الأمانة والبلديات الفرعية والمرتبطة -
نيفين جامع: نجحنا في تأمين الاحتياجات الاستراتيجية للمواطنين لمواجهة كورونا -
وزيرة الصناعة: الحكومة أدارت ملف "تداعيات كورونا" باحترافية كبيرة -
"صحة القاهرة": افتتاح الرعاية المركزة بمستشفى روض الفرج بعد تطويرها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

منح إدارة تعليم مكة 20 تصريحًا لإنشاء مدارس "بنين وبنات"

Print
منح إدارة تعليم مكة 20 تصريحًا لإنشاء مدارس "بنين وبنات" منح إدارة تعليم مكة 20 تصريحًا لإنشاء مدارس "بنين وبنات"
بعد إعداد كروكيات التنظيم المعتمدة واشتراطات البناء

منح إدارة تعليم مكة 20 تصريحًا لإنشاء مدارس

أصدرت وكالة التنمية العمرانية بأمانة العاصمة المقدسة، ممثلةً في إدارة مشروعات النفع العام، 20 تصريحًا لإدارة التربية والتعليم في مكة المكرمة، لإنشاء مدارس للبنين والبنات.

وقال وكيل أمين العاصمة المقدسة للتنمية العمرانية، المهندس غازي بن عبد الخالق الحربي: إن أمانة العاصمة المقدسة تسعى لخدمة جميع الدوائر الحكومية للمصلحة العامة، عبر إصدار التصاريح اللازمة بموجب المخططات المعتمدة بعد إعداد كروكيات التنظيم المعتمدة واشتراطات البناء ومن ثم إصدار الرخصة.

وأكد خدمة القطاع التعليمي والتعاون والتكامل بين القطاعين، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

من جانبه قال مدير إدارة مشاريع النفع العام المهندس فهد بن عبد الله سندي: إن الأمانة أصدرت ٢٠ تصريحًا خاصًّا بالتعليم بمناطق عدة في مكة المكرمة؛ منها "منطقة المعابدة والخالدية 2 ومخطط النسيم والشرائع مخطط 11، 12، ومخطط الخضراء، ومخطط ولي العهد 1، والنوارية"، وغيرها من المواقع.

وقال إنه جارٍ العمل على إصدار التصاريح التي ترفع بها إدارة التعليم بمكة المكرمة، حسب أولوياتها المتبعة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
فريق محاكمة "ترامب" يتهمه بتهديد النظام الدستوري والتحريض على التمرد

فريق محاكمة "ترامب" يتهمه بتهديد النظام الدستوري والتحريض على التمرد

"تعليم الرياض" تشدد على عدم استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي في تبادل البيانات الرسمية

"تعليم الرياض" تشدد على عدم استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي في تبادل البيانات الرسمية

انقلاب مركبة واحتجاز من بداخلها في عقبة الملك فهد بالباحة

انقلاب مركبة واحتجاز من بداخلها في عقبة الملك فهد بالباحة

انتظام دوكارا في تدريبات الاتفاق .. والمالكي يؤكد: نحترم العين ونسعى لمواصلة الانتصارات

انتظام دوكارا في تدريبات الاتفاق .. والمالكي يؤكد: نحترم العين ونسعى لمواصلة الانتصارات

شبكة عيون الإخبارية