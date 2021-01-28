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55 يومًا من العلاج المكثف تُنقذ مريضًا بـ"فيصل الطائف"

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55 يومًا من العلاج المكثف تُنقذ مريضًا بـ"فيصل الطائف" 55 يومًا من العلاج المكثف تُنقذ مريضًا بـ"فيصل الطائف"
حالته تدهورت سريعًا واستدعت وضعه على التنفس الصناعي

55 يومًا من العلاج المكثف تُنقذ مريضًا بـ

55 يومًا من العلاج المكثف قادت إلى إنقاذ مريض وافد بمجمع الملك فيصل بالطائف، فقد أُدخل المريض البالغ من العمر 48 عامًا إلى المجمع إثر اصابته بـ "كورونا"، وتدهورت حالته الصحية بشكلٍ سريع؛ مما استدعى وضعه على التنفس الصناعي في العناية المركزة، وعمل فتحة في القصبة الهوائية.

وقال سراج الحميدان المتحدث باسم صحة الطائف لـ"سبق": نجح الفريق الطبي في التعامل مع الحالة خلال تلك الفترة الطويلة من خلال استخدام الأدوية، والتنفس الصناعي، وبدأت الحالة في التحسن والرفع التدريجي للتنفس الصناعي، ومن ثم فصله نهائيًّا عن الأوكسجين والبدء في العلاج الطبيعي؛ كونه يعاني من ضعف شديد في العضلات وعدم القدرة على الحركة.

وأضاف: قام فريق مختص من العلاج الطبيعي بمساعدة المريض على الحركة، وبدأ في استعادة حركته الطبيعية، ولا زال يتلقى العلاج في أقسام التنويم العادية وصحته جيدة، ومن المتوقع أن يغادر التنويم خلال الأيام القادمة.

تجدر الإشارة إلى أن مجمع الملك فيصل يعدُ أكبر مجمع بالطائف؛ حيث يحتوي على 800 سرير وتتوافر فيه جميع التخصصات والتجهيزات الحديثة والمتطورة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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