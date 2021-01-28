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إعدام أغذية ومشروبات في حملة على مدن جنوب سيناء- صور

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إعدام أغذية ومشروبات في حملة على مدن جنوب سيناء- صور إعدام أغذية ومشروبات في حملة على مدن جنوب سيناء- صور

مصراوي Masrawy

04:04 م الخميس 28 يناير 2021

جنوب سيناء- رضا السيد:

شنت إدارة مراقبة الأغذية بجنوب سيناء، اليوم الخميس، حملات تفتيشية على أماكن تداول الأغذية بمدن خليج السويس.

وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إنه جرى شن حملات على مدن خليج العقبة "أبوزنيمة، أبورديس، سانت كاترين"، وأسفرت عن إعدام 263 كيلو من الأغذية التالفة، و 30 لترًا من المشروبات غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأوضح وكيل الوزارة، أن الحملة على مدينة أبو زنيمة أسفرت عن تحرير 10 محاضر، وفي أبورديس جرى تحرير 16 محضرًا، بينما جرى تحرير 6 محاضر في سانت كاترين.

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