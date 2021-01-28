مصرع طفلة دهسًا تحت عجلات سيارة مجهولة في الدقهلية

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مصراوي Masrawy

الدقهلية- رامي محمود:

لقيت طفلة مصرعها اليوم الخميس، إثر تعرضها لحادث دهس تحت عجلات سيارة مجهولة، فر قائدها هاربًا، وذلك أثناء لهوها أمام منزل أسرتها بقرية الجلايلة في السنبلاوين بالدقهلية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالسنبلاوين إشارة من مستشفى السنبلاوين العام بوصول الطفلة حبيبة عبدالله عام ونصف، جثة هامدة، إثر تعرضها لحادث سير.

بسؤال عمها حسن أحمد ٤٣ عامًا، سائق، أكد أنه أثناء لهو ابنة شقيقه أمام المنزل محل اقامتهم اصطدمت بها سيارة مجهولة فر قائدها هاربًا عقب الحادث ما أدى إلى وفاتها، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك، مضيفًا أن والد الطفلة يعمل بمدينة الإسكندرية ووالدتها بالعزل المنزلي "اشتباه كورونا".

حرر عن ذلك المحضر رقم ١٨٦٣ لسنة ٢٠٢١ جنح مركز السنبلاوين، وبالعرض على النيابة طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.