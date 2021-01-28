مظاهرات طرابلس لبنان: تشييع جنازة الشاب الذي قتل في الاحتجاجات

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مصراوي Masrawy

بيروت- (بي بي سي):

شُيّع اليوم في مدينة طرابلس شمالي لبنان جثمان الشاب عمر طيبا البالغ ثلاثين عاما، والذي قُتل أمس الأربعاء أثناء المواجهات في المدينة بين محتجين وقوى الأمن.

وأسفرت المواجهات أيضا عن وقوع أكثر من مائتي إصابة من الجانبين، 31 إصابة منها بين صفوف الأمن نتيجة تعرضهم للاعتداء والرشق بالحجارة وقنابل المولوتوف والمفرقعات النارية من قبل عدد من المحتجين أثناء التظاهرات التي شهدتها المدينة.

كما تضررت آليات عسكرية وعتاد، وتم توقيف خمسة أشخاص لإقدامهم على التعدي على الأملاك العامة والخاصة وافتعال أعمال شغب والتعرض للقوى الأمنية.

وأسفت قيادة الجيش اللبناني في تغريدة لها على تويتر لسقوط الشاب خلال الاحتجاجات، وقالت إنها فتحت تحقيقا في الحادث.

وتشهد طرابلس منذ أيام احتجاجات امتدت الى مناطق البقاع والجنوب وبيروت على تدهور الاوضاع المعيشية التي زادها الاقفال العام بسبب كورونا تعقيدا.