بعد تعافيه من كورونا.. زوجة وائل الإبراشي توجه رسالة للجمهور

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مصراوي Masrawy

كتب- مينا غالي:

وجهت زوجة الإعلامي وائل الإبراشي، الشكر لله بعد شفاء زوجها من فيروس كورونا، كما وجهت الشكر أيضا لمحبي ومتابعي الإبراشي لدعواتهم من أجله.

وقالت عبر الصفحة الرسمية للإعلامي وائل الإبراشي على فيسبوك: "الحمدلله الذي أتم نعمته علينا بشفاء الإعلامي وائل الإبراشي، ومن كل قلبي أشكر محبي ومتابعي وائل لدعواتهم الصادقة".

وأعلنت الصفحة الرسمية للإعلامي وائل الإبراشي، صباح اليوم، تعافيه من فيروس كورونا بعد إصابة بالوباء امتدت لأكثر من شهر، حيث جاءت مسحته الخامسة سلبية.

وقالت صفحة الإبراشي اليوم: "الحمد لله تعالي.. بعد المسحة الخامسة، تعافي الإعلامي وائل الإبراشي من كورونا".

وكان وائل الإبراشي، قد أعلن إصابته بفيروس كورونا الشهر الماضي عقب إجراء تحليل الفيروس وظهور النتيجة إيجابية، وظهرت الأعراض عليه خلال تقديمه للبرنامج وأبرزها السعال على الهواء.​