بعد سحب استجواب الحديد والصلب.. "بكري" يطالب باستدعاء وزير قطاع الأعمال

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

قال النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، إنه تقدم بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير قطاع الأعمال، بشأن قرار تصفية شركة الحديد والصلب.

وأضاف "بكري"، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أنه طالب باستدعاء وزير قطاع الأعمال، ومسئولي الشركة القابضة، لحضور اجتماع اللجنة التي ستناقش طلب الإحاطة.

وتابع عضو مجلس النواب: "لن يمر الأمر مرور الكرام وسيكون هناك محاسبة للوزير ومسئولي الشركة القابضة".

كانت مصادر برلمانية، كشفت عن أن هيئة مكتب مجلس النواب، قررت حفظ الاستجواب المقدم من النائب مصطفى بكري إلى هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، حول تصفية شركة الحديد والصلب بحلوان وعدم إدراجة للمناقشة.

ووفقا للمصادر، قرار حفظ الاستجواب من هيئة المكتب، جاء استنادًا إلى أن قرار تصفية شركة الحديد والصلب، لم يصدر من هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ولم يوقع على قرار التصفية، ولكن الذي وقع علية رئيس الشركة القابضة المسئول عن الشركة، وأعضاء مجلس الإدارة، والجمعية العمومية للشركة.​