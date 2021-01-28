بالصور.. قضوا 22 يومًا في ماسورة صرف صحي.. القصة الكاملة لأسرة "الفلكي" بالإسكندرية

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مصراوي Masrawy

الإسكندرية– محمد البدري:

دفعت الظروف الصعبة والفقر المدقع بسام محمد وأسرته، إلى العيش داخل ماسورة صرف صحي بمنطقة الفلكي في الإسكندرية، لمدة 22 يومًا، بعدما اضطروا لترك سكنهم المستأجر، وتداولت صفحات التواصل الاجتماعي القصة على نطاق واسع، وسارع أهل الخير بتقديم يد العون للأسرة، عبر توفير سكن مؤقت.

بداية القصة

القصة التي شغلت الرأي العام في الإسكندرية بدأت تفاصيلها بصور متداولة مساء أمس الأربعاء، ظهر فيها زوج وزوجة و3 أطفال اتخذوا من ماسورة صرف صحي متروكة بأحد شوارع منطقة الفلكي سكنًا لهم، بعد أن تقطعت بهم السبل في الحصول على سكن، ما أثار تعاطف العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين ناشدوا المسئولين بتوفير سكن بديل للأسرة.

بسام محمد، رب الأسرة، روى قصته قائلًا: كنت أسكن في غرفة بالإيجار مع زوجتي وأطفالي، وتأخرت يومين في دفع الإيجار لأنني لا أملك عمل ثابت، فأصر أصحاب السكن على مغادرتنا المكان دون ترك فرصة للبحث عن بديل، وأنا أعمل بمهنة لا تحقق دخل كافي، ونعيش على الإعانات في أوقات كثيرة.

22 يومًا داخل ماسورة

وأضاف بسام: "لم استطع الذهاب للعيش مع والدي، فهو يسكن مع زوجته في غرفة متواضعة، ويعمل باليومية، وبحاجة للمساعدة، لذا خشيت أن أزيد أعبائه، فتوجهت إلى الشارع فهو أولى بنا، ووجدت ماسورة بجوار القمامة وعشت فيها 22 يومًا".

وتابع: "بعض فاعلي الخير من سكان المنطقة تواصلوا معنا ليساعدونا في الانتقال إلى غرفة تأوينا مع أطفالنا رحمة وسما وأدهم، لحين التواصل مع الجهات الرسمية أملًا في الحصول على سكن دائم".

ساقط قيد ويعيش دون شهادة ميلاد

وقالت زوجة "بسام": "لم أستطع تسجيل رضيعي أدهم، لاستخراج شهادة ميلاد له، بسبب ضياع بطاقة الرقم القومي الخاصة بي، وعندما حاولت استخراج بطاقة أخرى وجدت أن طفلي أصبح ساقط قيد بسبب مرور وقت أطول من المدة القانونية لتسجيله ما يتطلب دفع مصروفات أكثر من 2000 جنيه لاستكمال الإجراءات.

وأضافت: "بسبب عدم وجود أوراق رسمية لأدهم فاته الحصول على جرعات تطعيم خمس شهور"، وقالت: "سما البالغة 8 أعوام لم تتمكن من دخول مدرسة بسبب ضيق الحال، وأتمنى أن تلتحق رحمة البالغة 5 أعوام بالمدرسة".

سكن دائم وفرصة عمل

وتابعت: "ليس معنا ما يكفي إطعام أطفالنا، وأملنا كبير في الله والمسؤولين وأهل الخير أن يساعدونا في أن نعيش حياة كريمة"، ووجهت الشكر لأبناء المنطقة من أهل الخير الذين ساعدوهم في الحصول على سكن بديل يأويهم من برد الشتاء، وتأمل الأسرة في توفير سكن دائم وفرصة عمل لرب الأسرة.

التضامن ترد: تدخلنا وجاري رعاية الأسرة

قالت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، ماجدة جلالة، إنه جرى عمل اللازم فور تلقي إشارة بالحالة الإنسانية، بالتعاون مع المجتمع المدني، وتحركت جمعية خليك إيجابي لتلبية احتياجات الأسرة واستأجر فاعل خير شقة تأويهم.

وأضافت "جلالة" في بيان صحفي، اليوم الخميس، أنه جاري العمل على تقديم الخدمات اللازمة للأسرة مع استمرار التعاون مع المجتمع المدني لدعمها اجتماعيًا واقتصاديًا و صحيًا، وكذا جرى التواصل مع رئاسة مجلس الوزراء لمتابعة حالة الأسرة وتقديم ما يلزم.