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ضبط 3 آلاف قضية ظواهر سلبية داخل القطارات والمترو

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ضبط 3 آلاف قضية ظواهر سلبية داخل القطارات والمترو ضبط 3 آلاف قضية ظواهر سلبية داخل القطارات والمترو

مصراوي Masrawy

03:19 م الخميس 28 يناير 2021

كتب- سامح غيث:

كثفت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات.

أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 2910 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

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