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: إنتاج 8.2 مليون جرعة حتى الآن من لقاح كورونا

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روسيا: إنتاج 8.2 مليون جرعة حتى الآن من لقاح كورونا : إنتاج 8.2 مليون جرعة حتى الآن من لقاح كورونا

مصراوي Masrawy

03:27 م الخميس 28 يناير 2021

موسكو- أ ش أ:

قالت نائب رئيس الوزراء الروسي تاتيانا جوليكوفا، إنه تم إنتاج حوالي 8.2 مليون جرعة حتى اليوم من لقاح في البلاد، مشيرة إلى تزويد المؤسسات الطبية في الأقاليم الروسية المختلفة بحوالي 2.7 مليون جرعة.

وأضافت جوليكوفا - خلال اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع أعضاء ، الخميس: "نحن نعمل فعليًا بدون تأخير، والاختلاف بين أحجام الإنتاج والكميات المتاحة للتطعيم يُفسر بالحاجة إلى الخضوع لإجراءات محددة زمنيًا لمراقبة جودة اللقاحات المنتجة وسلامتها وفقًا للتشريعات الحالية".

وتابعت: "بحسب العلماء الروس، من الضروري تكوين المناعة لدى 60% من المواطنين الروس باستثناء القُصر ومن أصيبوا بالفعل بفيروس كورونا المستجد، أي حوالي 68.6 مليون شخص".

كانت أعلنت تسجيل أول لقاح في العالم ضد كورونا في أغسطس الماضي.

وحتى الآن تم تسجيل لقاحين، الأول هو "سبوتنيك في" ويطوره مركز "جامالي" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه اسم "إيبيفاك كورونا" ويطوره مركز "فيكتور" لعلوم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية.

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