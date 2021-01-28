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أمين عام الأمم المتحدة يرحب باستخدام اللقاح الروسي "في أقرب وقت ممكن"

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أمين عام الأمم المتحدة يرحب باستخدام اللقاح الروسي "في أقرب وقت ممكن" أمين عام الأمم المتحدة يرحب باستخدام اللقاح الروسي "في أقرب وقت ممكن"

مصراوي Masrawy

03:26 م الخميس 28 يناير 2021

موسكو- أ ش أ:

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الخميس، عن أمله في أن تُصرح منظمة الصحة العالمية باستخدام لقاح "سبوتنيك في"الروسي في أقرب وقت ممكن.

وذكر جوتيريش، في تصريحاته التي أدلى بها خلال حوار خاص مع وكالة أنباء (تاس) الروسية: "نعلم أن هناك اتصالات في هذه الأثناء بين السلطات الروسية ومنظمة الصحة العالمية، ونأمل أن تسفر هذه الاتصالات عن موافقة أو اعتراف منظمة الصحة العالمية باستخدام اللقاح في أسرع وقت ممكن".

وأعرب جوتيريش عن ترحيبه باستخدام اللقاح الروسي من جانب أعضاء بعثة الأمم المتحدة، مؤكدًا أنه بإمكانه أن يلعب دورًا مهمًا في معركة الكفاح ضد .

وأكد على يقين بأن يلعب اللقاح الروسي دورًا مهمًا في هذه المعركة، فنحن بحاجة للتأكد من أن لدينا لقاحات متاحة وبأسعار معقولة للجميع في كل مكان.

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى إمكانية استخدام اللقاح في العديد من عمليات الأمم المتحدة في بعض المناطق المعرضة للخطر في العالم، حيث ستحتاج المنظمة إلى تطعيم موظفيها والسكان الذين تدعمهم في عمليات حفظ السلام في البلاد الهشة.

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