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"الاستئناف الجزائية" تحدد موعداً بديلاً للدعوى ضد "عبدالسلام" المصري

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"الاستئناف الجزائية" تحدد موعداً بديلاً للدعوى ضد "عبدالسلام" المصري "الاستئناف الجزائية" تحدد موعداً بديلاً للدعوى ضد "عبدالسلام" المصري
دعت المتهم إلى الحضور إلى المحكمة في الموعد وإلا ستصدر حكمها غيابيًا

أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة بأنه نظراً لتغيب المتهم أحمد إبراهيم عبدالسلام رزق ـ مصري الجنسية يحمل إقامة رقم (2229691734) عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه بتاريخ 6/ 6 / 1442هـ وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثق لديها، فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى وذلك في يوم الاثنين بتاريخ 17/ 7/ 1442هـ، الساعة العاشرة صباحاً.

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة ( 3 ) من المادة ( 57 ) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (25) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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