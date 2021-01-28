كيف نجت ممثلة من حادث اغتصاب داخل كومبوند بحدائق أكتوبر؟

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مصراوي Masrawy

كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء محمد عبد التواب ملابسات واقعة سرقة شقة الفنانة "عبير. ا." والشروع في اغتصابها داخل كمبوند بمنطقة حدائق أكتوبر.

العاشرة مساء أول أمس تلقى مأمور قسم شرطة حدائق أكتوبر بلاغا من الممثلة "50 سنة" أكدت أنها أثناء تواجدها بمنزلها فوجئت بطرق شخصين على الباب زعما أنهما تابعين لشركة الغاز.

وقالت الممثلة -التي شاركت في العديد من الأعمال بينها مسلسلي "سجن النسا" و"يا أنا يا جدو"- أن المتهمين اقتحما الشقة وحاول احدهما هتك عرضها لكنها تصدت له وانتهى الأمر باستمنائه عليها.

حسب أقوال الفنانة استولى المتهمان على مبلغ 65 ألف جنيه ومصوغات ذهبية ومجموعة إكسسوارات "نظارات - روائح) لافتة إلى أن أحد المتهمين يرتدي كمامة تخفي ملامحه والثاني أدلت بأوصافه.

شكل العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر فريق بحث ترأسه العقيد محمد ربيع مفتش فرقة حدائق أكتوبر تنسيقا مع قطاع الأمن العام.

خطة عمل سريعة اعدها الرائد طارق مدحت رئيس مباحث حدائق أكتوبر، تركزت على مراجعة حركة الدخول والخروج من الكومبوند وفحص كاميرات المراقبة التي كانت بداية حل اللغز.

أظهرت الكاميرات دخول 3 أفراد خرج بعدها أحدهم بمفرده دون مرافقيه لتتجه صوبه أصابع الاتهام. تحريات النقيبين محمد فمي وعمرو الببلاوي معاوني المباحث توصلت إلى هذا الشخص سمسار يدعى "إبراهيم 40 سنة" وأمكن ضبطه.

بمواجهته قال السمسار "كنت بشوف شقة عرضاها زبونة للبيع على موقع أوليكس" قبل أن يتلقى الضربة القاضية لدى اطلاعه على ما أظهرته الكاميرات ليدلي باعترافات تفصيلية.

العقل المدبر للحادث استعان بشقيقه "سائق" وعديله "مدير مطعم" لتنفيذ الواقعة مستغلا علمه بثرائها واحتفاظها بمبالغ مالية في منزلها.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تمكن النقيبان محمد سمير ومحمد هاني معاوني المباحث من ضبط المتهمين وأعادة المسروقات كاملة وأيدا صحة التحريات وأقوال المتهم الأول.

24 ساعة من العمل الجاد كللت بحل القضية ليسدل الستار على الواقعة بضبطالجناة وإعادة المسروقات وعرضهم على النيابة العامة للتحقيق.

من جانبها توجهت الممثلة "عبير" بالشكر لرجال الشرطة بمديرية أمن الجيزة ومباحث أكتوبر لسرعة التحرك والاسجابة لبلاغها.