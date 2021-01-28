"الغذاء والدواء" تشارك في الاجتماع الـ 80 لـ"الكودكس"

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ناقشت خطة الدستور الغذائي للفترة 2020 - 2025م

شاركت الهيئة العامة للغذاء والدواء في الدورة الـ 80 للجنة التنفيذية لهيئة الدستور الغذائي "الكودكس" المقام خلال الفترة من 13 – 21 يناير الجاري، عبر الاتصال المرئي.

وركز الاجتماع الذي حضره المدير التنفيذي للقطاع الغربي بالهيئة رئيس اللجنة التنسيقية لدول الشرق الأدنى موسى الفيفي، على مناقشة الخطة الاستراتيجية للدستور الغذائي للفترة 2020 - 2025م، وعدد من المسائل الناشئة عن منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية.

وتسعى "الغذاء والدواء" من خلال رئاستها للجنة التنسيقية لدول الشرق الأدنى إلى زيادة فعالية تأثير الإقليم في مجال وضع المواصفات الدولية، وتحقيق متطلبات المنتجات التي تُصنع في دول الإقليم لدعم نفاذها إلى الأسواق العالمية وتيسير التجارة الدولية.

وتهدف كذلك إلى تطوير أنظمة ومعايير ومواصفات دولية تساعد في رفع القيمة التغذوية للمنتجات الغذائية بما يؤدي إلى تعزيز الصحة العامة، إضافةً إلى تعزيز عمليات تحديث المواصفات المتعلقة بالمنتجات المحلية ذات الخصوصية المكانية مثل التمور، وتمكين المستثمرين المحليين من المشاركة في وضع التشريعات ذات العلاقة، وذلك لتعزيز دخول المنتج المحلي للأسواق الإقليمية والعالمية.

وكانت رئاسة وأمانة وأعضاء "الكودكس" قد أيّدت تعيين المملكة ممثلة بالهيئة العامة للغذاء والدواء منسقًا ومستضيفًا للجنة التنسيقية لدول إقليم الشرق الأدنى التابعة لهيئة الدستور الغذائي "الكودكس" في أكتوبر الماضي، والتي تضم 17 دولة.

يُذكر أن هيئة الدستور الغذائي تأسست في عام 1963 من قبل منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية، وتضم 189 عضوًا و237 مراقبًا، وتعقد اجتماعاتها سنويًا لاعتماد مواصفات لضمان سلامة الأغذية وجودتها.الهيئة العامة للغذاء والدواء