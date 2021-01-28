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مطار القاهرة: سفر ووصول 25 ألف راكب على 227 رحلة.. اليوم

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مطار القاهرة: سفر ووصول 25 ألف راكب على 227 رحلة.. اليوم مطار القاهرة: سفر ووصول 25 ألف راكب على 227 رحلة.. اليوم

مصراوي Masrawy

02:16 م الخميس 28 يناير 2021

كتب- محمد عبيد:

يشهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، وصول 113 رحلة طيران دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 10 آلاف راكب، كما يغادر المطار 114 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو أفريقية، تقل على متنها 15 ألف راكب.

وقالت مصادر بمطار القاهرة، إن صالات السفر والوصول بالمطار تستقبل خلال الـ 24 ساعة 227 رحلة دولية من وإلى عدة وجهات بالخارج، تسيرها شركات دولية وعربية والناقل الوطني للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، تحمل حوالي 24 ألف راكب من جنسيات مختلفة.

من جانبها تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة، وذلك لمواجهة تفشي ، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.​

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