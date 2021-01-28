أكثر من 20 ألف دولار.. سعر خيالي لـ "دُمية ساندرز" (صور)

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مصراوي Masrawy

وكالات:

حققت دمية مصنوعة من النسيج "الكروشيه" للسيناتور الديمقراطي عن ولاية فيرمونت، بيرني ساندرز، مستوحاة من صورته أثناء حفل تنصيب الرئيس جو بايدن، سعرًا خياليًا بعد عرضها للبيع بالمزاد العلني.

وبيعت دمية ساندرز بمبلغ يتجاوز 20 ألف دولار، على الرغم من أن السعر الزهيد الذي طرح في بداية المزاد والبالغ 99 سنتا، حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز عربية".

وبعد أن سرقت صورة ساندرز (79 عامًا) الأضواء، وهو جالس على كرسي قابل للطي، بعيدا عن الضيوف الآخرين، وبدا محني الظهر خشية البرد، وكان يرتدي قفازات محبوكة مكتنزة، قامت توبي كينغ بحياكة دمية شبيهة به من الكروشيه.

ووفقا لكينج، المالكة لشركة "توبي تايم كروشيه"، فقد تم بيع الدمية بمبلغ 20300 دولار، بحسب ما ذكرت على حسابها عبر انستجرام.

وقالت كينغ "إنه أمر مذهل لأنني كنت أعرف أن بيرني تحول إلى واحد من الأسماء الأكثر تداولا بسبب تلك الصورة الأيقونية، وكان لدي بالفعل قطعة صوف ودمية لبيرني. لذلك، قمت بحبكها وتعديلها بسرعة فائقة".

وأوضحت أن تعديل مظهر بيرني ساندرز وتحويله إلى دمية شبيهة بالصورة أثناء حفل التنصيب استغرقت حوالي 7 ساعات من الحياكة بلا توقف.

ومن خلال الدمية الكوشيه، يبدو واضحا اهتمام كينغ بالتفاصيل، وخصوصا فيما يتعلق بالقفازات "الأيقونية" التي سرقت العرض يوم التنصيب.

وقالت كينج: "القفازات ليست بهذه الصعوبة، إنها مجرد تغيير في اللون، وغرزة خاصة"، بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية.

ونشرت كينغ، البالغة من العمر 46 عاما، في البداية صورا للدمية مقاس 9 بوصات عبر انستجرام، وحصدت آلاف الإعجابات والتعليقات

وبحلول السبت، نشرت الدمية على موقع الدفاع الإلكتروني "إي باي"، وباعتها بالمزاد العلني مقابل 20 ألفًا و300 دولار، وقالت إنه سيتم التبرع بهذا المبلغ للمؤسسة الخيرية "وجبات على عجلات" الأميركية.

وكان ساندرز نفسه يجمع الأموال من أجل هذه المؤسسة الخيرية، وباعت حملته "بلوزات" وقلنسوات مع الصورة وتبرع بالعائدات للمؤسسة.

وأمس الأربعاء، قال السناتور الديمقراطي إنه جمع 1.8 مليون دولار للمؤسسة.

وأشارت كينج إلى أنها عثرت على هدف وطريقة جديدة لمساعدة الناس "بطريقة لم أتمكن من القيام بها من قبل".

وقالت كينج، التي تعيش في كوربوس كريستي بولاية تكساس، إن أكثر من 30 ألف شخص اشتروا نموذج دمية ساندرز الكروشيه من متجرها في "إيتسي"Etsy، مضيفة أنها تأمل في موافقة ساندرز على جهودها.

وأفادت رويترز بأن توبي كينج، تمكنت ببعض خيوط الصوف وإبرة كروشيه وفكرة "دمية" مستوحاة من إطلالة بيرني ساندرز في مراسم التنصيب فيرمونت، من جمع 40 ألف دولار للأعمال الخيرية.

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